https://ria.ru/20241203/koreya-1987180530.html

Спикер парламента Южной Кореи призвал отменить военное положение

Спикер парламента Южной Кореи призвал отменить военное положение - РИА Новости, 03.12.2024

Спикер парламента Южной Кореи призвал отменить военное положение

Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:18

2024-12-03T19:18

2024-12-03T19:38

в мире

южная корея

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов."В связи с голосованием по резолюции за отмену военного положения, указ становится недействительным", - говорится в сообщении офиса спикера.Спикер У Вон Сик призвал президента отменить военное положение немедленно.

https://ria.ru/20241203/polozhenie-1987176316.html

южная корея

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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее