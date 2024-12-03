https://ria.ru/20241203/koreya-1987180530.html
Спикер парламента Южной Кореи призвал отменить военное положение
Спикер парламента Южной Кореи призвал отменить военное положение - РИА Новости, 03.12.2024
Спикер парламента Южной Кореи призвал отменить военное положение
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:18
2024-12-03T19:18
2024-12-03T19:38
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов."В связи с голосованием по резолюции за отмену военного положения, указ становится недействительным", - говорится в сообщении офиса спикера.Спикер У Вон Сик призвал президента отменить военное положение немедленно.
https://ria.ru/20241203/polozhenie-1987176316.html
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
Спикер парламента Южной Кореи призвал отменить военное положение
Спикер парламента Южной Кореи призвал немедленно отменить военное положение