https://ria.ru/20241203/koreya-1987155528.html

Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее

Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024

Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее

Посольство России в Южной Корее следит за развитием ситуации в республике в свете объявления там военного положения и в своем Telegram-канале призывает... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:00

2024-12-03T18:00

2024-12-03T19:47

южная корея

россия

введение военного положения в южной корее

в мире

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987151428_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1fbd83200cf85971204bedc5af87b67c.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Посольство России в Южной Корее следит за развитием ситуации в республике в свете объявления там военного положения и в своем Telegram-канале призывает соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях.Ранее агентство Рёнхап передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти."В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности", - говорится в сообщении посольства.Там отметили, что диппредставительство следит за развитием ситуации.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241203/vona-1987149662.html

южная корея

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, россия, введение военного положения в южной корее, в мире, общество