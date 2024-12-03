https://ria.ru/20241203/koreya-1987155528.html
Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее
Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024
Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее
Посольство России в Южной Корее следит за развитием ситуации в республике в свете объявления там военного положения и в своем Telegram-канале призывает... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:00
2024-12-03T18:00
2024-12-03T19:47
южная корея
россия
введение военного положения в южной корее
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Посольство России в Южной Корее следит за развитием ситуации в республике в свете объявления там военного положения и в своем Telegram-канале призывает соотечественников воздержаться от участия в массовых мероприятиях.Ранее агентство Рёнхап передавало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти."В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности", - говорится в сообщении посольства.Там отметили, что диппредставительство следит за развитием ситуации.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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южная корея, россия, введение военного положения в южной корее, в мире, общество
Южная Корея, Россия, Введение военного положения в Южной Корее, В мире, Общество
Россиян призвали отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее
Посольство призвало отказаться от посещения массовых мероприятий в Южной Корее