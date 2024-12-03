https://ria.ru/20241203/koreya-1987148249.html

Лидер южнокорейской оппозиции призвал сторонников сходить к парламенту

Лидер южнокорейской оппозиции призвал сторонников сходить к парламенту - РИА Новости, 03.12.2024

Лидер южнокорейской оппозиции призвал сторонников сходить к парламенту

Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён призвал своих сторонников сходиться к парламенту, чтобы защитить демократию, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:36

2024-12-03T17:36

2024-12-03T18:04

в мире

южная корея

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён призвал своих сторонников сходиться к парламенту, чтобы защитить демократию, сообщило агентство Рёнхап. "Защитите рушащуюся демократию, приходите к парламенту", - приводит агентство слова председателя Объединенной демократической партии. Ли Чжэ Мён также сообщил, что сам сейчас направляется в сторону Национального собрания. Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.

https://ria.ru/20241203/koreya-1987147548.html

южная корея

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Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее 2024-12-03T17:36 true PT0M15S

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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее