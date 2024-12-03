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Лидер южнокорейской оппозиции призвал сторонников сходить к парламенту - РИА Новости, 03.12.2024
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17:36 03.12.2024 (обновлено: 18:04 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987148249.html
Лидер южнокорейской оппозиции призвал сторонников сходить к парламенту
Лидер южнокорейской оппозиции призвал сторонников сходить к парламенту - РИА Новости, 03.12.2024
Лидер южнокорейской оппозиции призвал сторонников сходить к парламенту
Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён призвал своих сторонников сходиться к парламенту, чтобы защитить демократию, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:36
2024-12-03T18:04
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён призвал своих сторонников сходиться к парламенту, чтобы защитить демократию, сообщило агентство Рёнхап. "Защитите рушащуюся демократию, приходите к парламенту", - приводит агентство слова председателя Объединенной демократической партии. Ли Чжэ Мён также сообщил, что сам сейчас направляется в сторону Национального собрания. Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
https://ria.ru/20241203/koreya-1987147548.html
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Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее
Протестующие возле Национальной ассамблеи в Южной Корее
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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
Лидер южнокорейской оппозиции призвал сторонников сходить к парламенту

Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён призвал сторонников идти к парламенту

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Лидер южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён призвал своих сторонников сходиться к парламенту, чтобы защитить демократию, сообщило агентство Рёнхап.
"Защитите рушащуюся демократию, приходите к парламенту", - приводит агентство слова председателя Объединенной демократической партии.
Ли Чжэ Мён также сообщил, что сам сейчас направляется в сторону Национального собрания.
Ранее Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя".
По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти.
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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