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Минобороны подготовило свыше 300 тысяч контрактников для СВО в 2024 году - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:39 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kontraktniki-1986988542.html
Минобороны подготовило свыше 300 тысяч контрактников для СВО в 2024 году
Минобороны подготовило свыше 300 тысяч контрактников для СВО в 2024 году - РИА Новости, 03.12.2024
Минобороны подготовило свыше 300 тысяч контрактников для СВО в 2024 году
Свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции, сообщил начальник РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T00:39
2024-12-03T00:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
контрактники
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных сил России Иван Бувальцев. "Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих", — рассказал он в статье газеты "Красная звезда", посвященной итогам боевой подготовки ВС России в 2024 году. Кроме того, в материале газеты, вышедшей в понедельник, Бувальцев отметил, что боевая подготовка военнослужащих в новом году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов. "В интересах группировок войск используются 74 участка местности, на которых оборудовано более 2300 учебных мест, позволяющих качественно проводить любые мероприятия боевой подготовки военнослужащих", — сообщил начальник ГУБП.
https://ria.ru/20241003/kontraktniki-1976271860.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), контрактники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), контрактники
Минобороны подготовило свыше 300 тысяч контрактников для СВО в 2024 году

Более 300 тысяч контрактников СВО прошли подготовку в составе резервных полков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Свыше 300 тысяч контрактников прошли в этом году подготовку в составе резервных полков в интересах решения задач специальной военной операции, сообщил начальник Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных сил России Иван Бувальцев.
"Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили свыше 300 тысяч военнослужащих", — рассказал он в статье газеты "Красная звезда", посвященной итогам боевой подготовки ВС России в 2024 году.
Кроме того, в материале газеты, вышедшей в понедельник, Бувальцев отметил, что боевая подготовка военнослужащих в новом году будет осуществляться более чем на 250 полигонах военных округов.
"В интересах группировок войск используются 74 участка местности, на которых оборудовано более 2300 учебных мест, позволяющих качественно проводить любые мероприятия боевой подготовки военнослужащих", — сообщил начальник ГУБП.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)контрактники
 
 
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