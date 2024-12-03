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Сервис "Апельсин" и Zivert запустили конкурс в преддверии Нового года - РИА Новости, 03.12.2024
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10:00 03.12.2024 (обновлено: 11:08 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/konkurs-1986956089.html
Сервис "Апельсин" и Zivert запустили конкурс в преддверии Нового года
Сервис "Апельсин" и Zivert запустили конкурс в преддверии Нового года - РИА Новости, 03.12.2024
Сервис "Апельсин" и Zivert запустили конкурс в преддверии Нового года
Сервис лояльности "Апельсин" и Zivert запустили конкурс "Апельсиновый оранжиотаж", он продлится до 22 декабря, а победители выиграют ценные призы, сообщает... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:00
2024-12-03T11:08
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сервис лояльности "Апельсин" и Zivert запустили конкурс "Апельсиновый оранжиотаж", он продлится до 22 декабря, а победители выиграют ценные призы, сообщает пресс-служба бренда."Вместе с наступлением декабря нас всегда ожидает начало марафона по подготовке к главной ночи в году. Каждый раз как в первый мы пытаемся успеть то, что не успевали сделать за предыдущие 11 месяцев, ломаем голову над праздничным меню и весь декабрь закупаемся продуктами, чтобы потом наслаждаться теплыми встречами со вкусными завтраками, обедами и ужинами", - говорится в сообщении.Сервис лояльности "Апельсин" позаботится о том, чтобы в предновогодней суете каждый смог не просто подготовиться к праздникам на максимум, но и получить максимальную выгоду от покупок. Поэтому в декабре вместе с кешбэком до 100% в "Пятерочке" и "Перекрестке" его пользователи получат отличную возможность выиграть призы за свой предновогодний шопинг в "Апельсиновом оранжиотаже".Конкурс с еженедельным розыгрышем призов продлится до 22 декабря, а принять участие в нем сможет каждый россиянин. Достаточно совершить несколько простых действий:Конкурс доступен также для действующих владельцев "Апельсиновой карты" Альфа-Банка, которые не использовали ее с 1 сентября 2024 года и для тех, кто уже установил приложение "Апельсин".Следить за результатами розыгрыша ярких призов можно в телеграм-канале сервиса лояльности. Победители смогут стать счастливыми обладателями:Изучить все подробности и ознакомиться с условиями "Апельсинового оранжиотажа" можно на странице проекта."Принято называть Новый год порой, когда сбываются самые сокровенные мечты, а волшебство становится реальным. Но на самом деле за этим стоит еще и очень много ежедневной работы, усилий и небольших, но важных побед, которые в итоге и создают эту самую магию. Мы в "Апельсине" знаем, как порой нелегко оно дается, и поэтому стараемся поддерживать наших пользователей в их ежедневных хлопотах. Одним из незаменимых помощников для них станет "Апельсиновая карта" Альфа-Банка. Независимо от времени года она дает 7% кешбэка за каждую покупку в „Пятерочке” и „Перекрестке”, а в декабре — возможность выиграть приятный подарок от нашего сервиса", - сказала директор по маркетингу сервиса лояльности "Апельсин" Анна Лапада.Срок проведения акции: 02.12.2024-15.02.2025. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте. Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid: F7NfYUJCUneP4zRzn2ti
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РИА Новости
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4.7
96
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353
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технологии, альфа-банк, яндекс
Технологии, Альфа-банк, Яндекс

Сервис "Апельсин" и Zivert запустили конкурс в преддверии Нового года

© Пресс-служба сервиса лояльности "Апельсин"Сервис "Апельсин" и Zivert запустили конкурс в преддверии Нового года
Сервис Апельсин и Zivert запустили конкурс в преддверии Нового года - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Пресс-служба сервиса лояльности "Апельсин"
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сервис лояльности "Апельсин" и Zivert запустили конкурс "Апельсиновый оранжиотаж", он продлится до 22 декабря, а победители выиграют ценные призы, сообщает пресс-служба бренда.
"Вместе с наступлением декабря нас всегда ожидает начало марафона по подготовке к главной ночи в году. Каждый раз как в первый мы пытаемся успеть то, что не успевали сделать за предыдущие 11 месяцев, ломаем голову над праздничным меню и весь декабрь закупаемся продуктами, чтобы потом наслаждаться теплыми встречами со вкусными завтраками, обедами и ужинами", - говорится в сообщении.
Сервис лояльности "Апельсин" позаботится о том, чтобы в предновогодней суете каждый смог не просто подготовиться к праздникам на максимум, но и получить максимальную выгоду от покупок. Поэтому в декабре вместе с кешбэком до 100% в "Пятерочке" и "Перекрестке" его пользователи получат отличную возможность выиграть призы за свой предновогодний шопинг в "Апельсиновом оранжиотаже".
Конкурс с еженедельным розыгрышем призов продлится до 22 декабря, а принять участие в нем сможет каждый россиянин. Достаточно совершить несколько простых действий:
  1. 1.
    Оформить "Апельсиновую карту" АО Альфа-Банка.
  2. 2.
    До 22 декабря оплатить ей минимум одну покупку на сумму от 100 рублей в "Пятерочке" или "Перекрестке".
  3. 3.
    Установить приложение "Апельсин" на свой мобильный телефон (6+).
Конкурс доступен также для действующих владельцев "Апельсиновой карты" Альфа-Банка, которые не использовали ее с 1 сентября 2024 года и для тех, кто уже установил приложение "Апельсин".
Следить за результатами розыгрыша ярких призов можно в телеграм-канале сервиса лояльности. Победители смогут стать счастливыми обладателями:
  • беспроводных наушников AirPods 4 с активным шумодавом;
  • умных часов Apple Watch SE;
  • "Яндекс станции";
  • iPhone 16 Pro 512 Гб;
  • специального приза от Zivert.
Изучить все подробности и ознакомиться с условиями "Апельсинового оранжиотажа" можно на странице проекта.
"Принято называть Новый год порой, когда сбываются самые сокровенные мечты, а волшебство становится реальным. Но на самом деле за этим стоит еще и очень много ежедневной работы, усилий и небольших, но важных побед, которые в итоге и создают эту самую магию. Мы в "Апельсине" знаем, как порой нелегко оно дается, и поэтому стараемся поддерживать наших пользователей в их ежедневных хлопотах. Одним из незаменимых помощников для них станет "Апельсиновая карта" Альфа-Банка. Независимо от времени года она дает 7% кешбэка за каждую покупку в „Пятерочке” и „Перекрестке”, а в декабре — возможность выиграть приятный подарок от нашего сервиса", - сказала директор по маркетингу сервиса лояльности "Апельсин" Анна Лапада.
Срок проведения акции: 02.12.2024-15.02.2025. Информация об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте.
Реклама, ООО "Коалиционная программа лояльности", erid: F7NfYUJCUneP4zRzn2ti
 
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