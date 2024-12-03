https://ria.ru/20241203/kongress-1987191236.html

В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине

В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 03.12.2024

В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине

Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин во вторник подвергла критике новый пакет военной помощи Украине, обратив внимание... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:54

2024-12-03T20:54

2024-12-03T20:54

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин во вторник подвергла критике новый пакет военной помощи Украине, обратив внимание на то, что многие американцы остаются без крова и страдают от последствий урагана в штате Северная Каролина. В понедельник США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин. "Америка снова последняя! Эти деньги следует потратить на помощь людям в Западной Северной Каролине, которые остались без крова и спят в палатках!" - написала Тейлор-Грин в соцсети X в ответ на пост Блинкена о помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/bayden-1985695325.html

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984929497.html

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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины