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В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kongress-1987191236.html
В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине
В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 03.12.2024
В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине
Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин во вторник подвергла критике новый пакет военной помощи Украине, обратив внимание... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:54
2024-12-03T20:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
энтони блинкен
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин во вторник подвергла критике новый пакет военной помощи Украине, обратив внимание на то, что многие американцы остаются без крова и страдают от последствий урагана в штате Северная Каролина. В понедельник США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин. "Америка снова последняя! Эти деньги следует потратить на помощь людям в Западной Северной Каролине, которые остались без крова и спят в палатках!" - написала Тейлор-Грин в соцсети X в ответ на пост Блинкена о помощи Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241126/bayden-1985695325.html
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984929497.html
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в мире, украина, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
В конгрессе США раскритиковали новый пакет военной помощи Украине

Конгрессвумен Тейлор-Грин раскритиковала новый пакет военной помощи Украине

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин во вторник подвергла критике новый пакет военной помощи Украине, обратив внимание на то, что многие американцы остаются без крова и страдают от последствий урагана в штате Северная Каролина.
В понедельник США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом 725 миллионов долларов, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В рамках нового пакета американской военной помощи Украине США передадут ВСУ очередную партию противопехотных мин.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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"Америка снова последняя! Эти деньги следует потратить на помощь людям в Западной Северной Каролине, которые остались без крова и спят в палатках!" - написала Тейлор-Грин в соцсети X в ответ на пост Блинкена о помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияЭнтони БлинкенСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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