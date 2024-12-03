https://ria.ru/20241203/konflikt-1987150721.html

Зеленский осознает, что не может продолжать конфликт, заявили в США

Зеленский осознает, что не может продолжать конфликт, заявили в США - РИА Новости, 03.12.2024

Зеленский осознает, что не может продолжать конфликт, заявили в США

Владимир Зеленский признает, что не может продолжать участвовать в конфликте, завил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:45

2024-12-03T17:45

2024-12-03T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

вооруженные силы сша

украина

россия

москва

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984968669_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42c5ef4f452e22aa3218c7ac91519494.jpg

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский признает, что не может продолжать участвовать в конфликте, завил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Он (Зеленский. — Прим. ред.) признает, что у него нет возможности продолжать войну и единственной оставшейся альтернативой является какое-то урегулирование путем переговоров в ближайшем будущем", — сказал он.По мнению военного эксперта, глава киевского режима подсознательно понимает, что у него нет никаких оснований для переговоров и вообще никаких рычагов воздействия.Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, представленный Зеленским "план победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241203/ukraine-1987107983.html

https://ria.ru/20241201/zelenskiy-1986705039.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, вооруженные силы сша, украина, россия, москва, нато