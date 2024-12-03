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Зеленский осознает, что не может продолжать конфликт, заявили в США - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 03.12.2024 (обновлено: 18:13 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/konflikt-1987150721.html
Зеленский осознает, что не может продолжать конфликт, заявили в США
Зеленский осознает, что не может продолжать конфликт, заявили в США - РИА Новости, 03.12.2024
Зеленский осознает, что не может продолжать конфликт, заявили в США
Владимир Зеленский признает, что не может продолжать участвовать в конфликте, завил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:45
2024-12-03T18:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский признает, что не может продолжать участвовать в конфликте, завил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Он (Зеленский. — Прим. ред.) признает, что у него нет возможности продолжать войну и единственной оставшейся альтернативой является какое-то урегулирование путем переговоров в ближайшем будущем", — сказал он.По мнению военного эксперта, глава киевского режима подсознательно понимает, что у него нет никаких оснований для переговоров и вообще никаких рычагов воздействия.Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, представленный Зеленским "план победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241203/ukraine-1987107983.html
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в мире, владимир зеленский, вооруженные силы сша, украина, россия, москва, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Украина, Россия, Москва, НАТО
Зеленский осознает, что не может продолжать конфликт, заявили в США

Подполковник Дэвис заявил, что Зеленский осознает беспомощность в конфликте

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский признает, что не может продолжать участвовать в конфликте, завил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) признает, что у него нет возможности продолжать войну и единственной оставшейся альтернативой является какое-то урегулирование путем переговоров в ближайшем будущем", — сказал он.
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Вчера, 15:27
По мнению военного эксперта, глава киевского режима подсознательно понимает, что у него нет никаких оснований для переговоров и вообще никаких рычагов воздействия.
Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, представленный Зеленским "план победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАУкраинаРоссияМоскваНАТО
 
 
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