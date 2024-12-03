Губернатор Кобзев обсудил с министром энергетики РФ вопросы энергоснабжения
Губернатор Кобзев обсудил с министром энергетики РФ энергоснабжение Приангарья
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопросы энергоснабжения жителей региона и формирование системообразующей сетевой организации, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в семинаре "Здравоохранение страны: сегодня и завтра". Семинар провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки врачей и комплектации медучреждений кадрами, финансирования системы здравоохранения, профилактическим мероприятиям, а также новым национальным проектам, которые стартуют с 2025 года – "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". В Москве глава Приангарья также провел ряд рабочих встреч.
В частности, глава региона обсудил с заместителем министра транспорта РФ Алексеем Шило вопрос вывоза угольной продукции из Иркутской области. За девять месяцев 2024 года перевезено почти 2,6 миллиона тонн. Это 78% от показателя, установленного на год соглашением с ОАО "РЖД", то есть 3,3 миллиона тонн. Планируется, что до конца года соглашение будет выполнено в полном объеме. Стороны обсудили продолжение работы в следующем году. Кроме того, Игорь Кобзев проинформировал Минтранс о перевозке грузов цветной металлургии и доставке сырья, попросил держать на контроле вопросы бесперебойного снабжения сырьем предприятий непрерывного цикла.
"Главной темой рабочей встречи Игоря Кобзева с министром энергетики России Сергеем Цивилёвым стали актуальные вопросы энергоснабжения Иркутской области. Глава Приангарья подчеркнул, что в приоритете остаётся надёжность обеспечения потребителей электроэнергией и соблюдение интересов жителей, для которых электричество – основной способ сохранять в домах тепло", - говорится в сообщении.
Ранее по результатам встреч Игоря Кобзева с заместителями председателя правительства Дмитрием Патрушевым и Александром Новаком федеральным центром было принято решение об увеличении предельных максимальных значений первого и второго диапазонов объёмов потребления электрической энергии для жителей Иркутской области. Максимальное значение первого диапазона с января по апрель 2025 года составит 7020 кВт*ч в месяц, второго диапазона – 10800 кВт*ч.
Также с Сергеем Цивилевым глава Приангарья обсудил тему формирования в регионе системообразующей территориальной сетевой организации. Необходимость определить такую организацию установлена федеральным законодательством.