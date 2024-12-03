https://ria.ru/20241203/kobzev-1987083961.html

Губернатор Кобзев обсудил с министром энергетики РФ вопросы энергоснабжения

Губернатор Кобзев обсудил с министром энергетики РФ вопросы энергоснабжения - РИА Новости, 03.12.2024

Губернатор Кобзев обсудил с министром энергетики РФ вопросы энергоснабжения

Глава Приангарья Игорь Кобзев на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопросы энергоснабжения жителей региона и формирование... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:37

2024-12-03T13:37

2024-12-03T13:37

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ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Глава Приангарья Игорь Кобзев на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопросы энергоснабжения жителей региона и формирование системообразующей сетевой организации, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в семинаре "Здравоохранение страны: сегодня и завтра". Семинар провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки врачей и комплектации медучреждений кадрами, финансирования системы здравоохранения, профилактическим мероприятиям, а также новым национальным проектам, которые стартуют с 2025 года – "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья". В Москве глава Приангарья также провел ряд рабочих встреч. В частности, глава региона обсудил с заместителем министра транспорта РФ Алексеем Шило вопрос вывоза угольной продукции из Иркутской области. За девять месяцев 2024 года перевезено почти 2,6 миллиона тонн. Это 78% от показателя, установленного на год соглашением с ОАО "РЖД", то есть 3,3 миллиона тонн. Планируется, что до конца года соглашение будет выполнено в полном объеме. Стороны обсудили продолжение работы в следующем году. Кроме того, Игорь Кобзев проинформировал Минтранс о перевозке грузов цветной металлургии и доставке сырья, попросил держать на контроле вопросы бесперебойного снабжения сырьем предприятий непрерывного цикла. "Главной темой рабочей встречи Игоря Кобзева с министром энергетики России Сергеем Цивилёвым стали актуальные вопросы энергоснабжения Иркутской области. Глава Приангарья подчеркнул, что в приоритете остаётся надёжность обеспечения потребителей электроэнергией и соблюдение интересов жителей, для которых электричество – основной способ сохранять в домах тепло", - говорится в сообщении. Ранее по результатам встреч Игоря Кобзева с заместителями председателя правительства Дмитрием Патрушевым и Александром Новаком федеральным центром было принято решение об увеличении предельных максимальных значений первого и второго диапазонов объёмов потребления электрической энергии для жителей Иркутской области. Максимальное значение первого диапазона с января по апрель 2025 года составит 7020 кВт*ч в месяц, второго диапазона – 10800 кВт*ч. Также с Сергеем Цивилевым глава Приангарья обсудил тему формирования в регионе системообразующей территориальной сетевой организации. Необходимость определить такую организацию установлена федеральным законодательством.

https://ria.ru/20241128/priangare-1986134625.html

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россия, иркутская область, игорь кобзев, сергей цивилев, татьяна голикова, ржд