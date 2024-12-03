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В Капитолии задержали члена команды одного из демократов за пронос патронов - РИА Новости, 03.12.2024
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12:41 03.12.2024 (обновлено: 12:48 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/kapitolij-1987072400.html
В Капитолии задержали члена команды одного из демократов за пронос патронов
В Капитолии задержали члена команды одного из демократов за пронос патронов - РИА Новости, 03.12.2024
В Капитолии задержали члена команды одного из демократов за пронос патронов
Полиция Капитолия США задержала сотрудника Демократической партии в палате представителей при досмотре во время прохода на территорию конгресса, обнаружив у... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:41
2024-12-03T12:48
в мире
сша
майкл хопкинс (космонавт)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полиция Капитолия США задержала сотрудника Демократической партии в палате представителей при досмотре во время прохода на территорию конгресса, обнаружив у него боеприпасы, пишет газета Washington Post. "Сотрудник Демократической партии в палате представителей конгресса был задержан... Майкл Хопкинс, мужчина в возрасте 38 лет, был остановлен сотрудниками полиции... во время досмотра при входе в офисное здание Кэннона (часть комплекса конгресса - ред.)", - говорится в публикации. По данным газеты, при досмотре и использованием рентгена полиция нашла в сумке Хопкинса четыре магазина и 11 патронов. Сам же задержанный заявил, что попросту забыл их оттуда убрать. Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном владении боеприпасами. В статье отмечается, что конгрессмен-демократ Джозеф Морелл, на которого работал Хопкинс, уже уволил подчиненного.
https://ria.ru/20240309/kapitoliy-1931969069.html
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в мире, сша, майкл хопкинс (космонавт)
В мире, США, Майкл Хопкинс (космонавт)
В Капитолии задержали члена команды одного из демократов за пронос патронов

В Капитолии задержали сотрудника Демократической партии с боеприпасами

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полиция Капитолия США задержала сотрудника Демократической партии в палате представителей при досмотре во время прохода на территорию конгресса, обнаружив у него боеприпасы, пишет газета Washington Post.
"Сотрудник Демократической партии в палате представителей конгресса был задержан... Майкл Хопкинс, мужчина в возрасте 38 лет, был остановлен сотрудниками полиции... во время досмотра при входе в офисное здание Кэннона (часть комплекса конгресса - ред.)", - говорится в публикации.
По данным газеты, при досмотре и использованием рентгена полиция нашла в сумке Хопкинса четыре магазина и 11 патронов. Сам же задержанный заявил, что попросту забыл их оттуда убрать. Подозреваемому предъявлены обвинения в незаконном владении боеприпасами.
В статье отмечается, что конгрессмен-демократ Джозеф Морелл, на которого работал Хопкинс, уже уволил подчиненного.
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