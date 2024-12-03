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На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство
На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство - РИА Новости, 03.12.2024
На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство
Суд на Камчатке приговорил главу города Елизово, второго по величине города полуострова, к 3 годам условно за хулиганство, сообщила пресс-служба следственного... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:49
2024-12-03T11:49
2024-12-03T11:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил главу города Елизово, второго по величине города полуострова, к 3 годам условно за хулиганство, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. Речь идет об Артеме Гаглошвили - депутате и главе Елизовского городского поселения. Он был избран на эту должность 30 ноября 2023 года на сессии собрания депутатов этого населенного пункта. Гаглошвили сменил на этом посту Олега Мартынюка, который в сентябре 2023 года ушел по собственному желанию. 7 февраля 2024 года Гаглошвили исключили из партии "Единая Россия" за подрыв авторитета органов власти. Решение политсовета об этом было принято после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. "Следствием и судом установлено, что в период с 22 на 23 июля 2023 года, находясь в общественном месте, он из хулиганских побуждений применил насилие и нанес рукой множественные удары по голове мужчине. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком три года с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении. Город Елизово - второй по величине населенный пункт на Камчатке. В нем проживают более 36 тысяч человек.
https://ria.ru/20241129/dagestan-1986352924.html
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происшествия, камчатка, елизово, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Камчатка, Елизово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия, ГИБДД МВД РФ
На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство
Глава города Елизово Гаглошвили получил три года условно за хулиганство