https://ria.ru/20241203/kamchatka-1987054915.html

На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство

На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство - РИА Новости, 03.12.2024

На Камчатке глава города получил условный срок за хулиганство

Суд на Камчатке приговорил главу города Елизово, второго по величине города полуострова, к 3 годам условно за хулиганство, сообщила пресс-служба следственного... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:49

2024-12-03T11:49

2024-12-03T11:49

происшествия

камчатка

елизово

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил главу города Елизово, второго по величине города полуострова, к 3 годам условно за хулиганство, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону. Речь идет об Артеме Гаглошвили - депутате и главе Елизовского городского поселения. Он был избран на эту должность 30 ноября 2023 года на сессии собрания депутатов этого населенного пункта. Гаглошвили сменил на этом посту Олега Мартынюка, который в сентябре 2023 года ушел по собственному желанию. 7 февраля 2024 года Гаглошвили исключили из партии "Единая Россия" за подрыв авторитета органов власти. Решение политсовета об этом было принято после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. "Следствием и судом установлено, что в период с 22 на 23 июля 2023 года, находясь в общественном месте, он из хулиганских побуждений применил насилие и нанес рукой множественные удары по голове мужчине. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком три года с испытательным сроком четыре года", - говорится в сообщении. Город Елизово - второй по величине населенный пункт на Камчатке. В нем проживают более 36 тысяч человек.

https://ria.ru/20241129/dagestan-1986352924.html

https://ria.ru/20241130/sledstvie-1986598840.html

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происшествия, камчатка, елизово, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, гибдд мвд рф