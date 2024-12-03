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На Камчатке будут штрафовать посредников по продаже газа детям - РИА Новости, 03.12.2024
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05:40 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kamchatka-1987002135.html
На Камчатке будут штрафовать посредников по продаже газа детям
На Камчатке будут штрафовать посредников по продаже газа детям - РИА Новости, 03.12.2024
На Камчатке будут штрафовать посредников по продаже газа детям
Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло закон, вводящий ответственность для посредников, покупающих бытовой газ несовершеннолетним,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:40
2024-12-03T05:40
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло закон, вводящий ответственность для посредников, покупающих бытовой газ несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального парламента. "На Камчатке будут штрафовать посредников при продаже газа несовершеннолетним. Закон разработан прокуратурой Камчатского края. Отмечается, что сниффинг, или вдыхание газа, остается распространенным в подростковой среде. Согласно статистическим сведениям, с 2020 года в регионе произошло более 10 случаев смертельных отравлений в результате вдыхания паров газа, а за полгода 2024 года погибло три ребенка", - говорится в сообщении. Размер штрафов для лиц, которые приобрели или передали несовершеннолетним товар, содержащий сжиженный углеводородный газ, составит от трех до пяти тысяч рублей. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20221110/prodazha-1830459563.html
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камчатский край, камчатка, происшествия
Камчатский край, Камчатка, Происшествия
На Камчатке будут штрафовать посредников по продаже газа детям

На Камчатке будут наказывать посредников, покупающих газ подросткам

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло закон, вводящий ответственность для посредников, покупающих бытовой газ несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"На Камчатке будут штрафовать посредников при продаже газа несовершеннолетним. Закон разработан прокуратурой Камчатского края. Отмечается, что сниффинг, или вдыхание газа, остается распространенным в подростковой среде. Согласно статистическим сведениям, с 2020 года в регионе произошло более 10 случаев смертельных отравлений в результате вдыхания паров газа, а за полгода 2024 года погибло три ребенка", - говорится в сообщении.
Молодые люди на улице - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
В Подмосковье запретили продажу несовершеннолетним товаров, содержащих газ
10 ноября 2022, 12:41
Размер штрафов для лиц, которые приобрели или передали несовершеннолетним товар, содержащий сжиженный углеводородный газ, составит от трех до пяти тысяч рублей.
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Город Орел - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Орловской области запретили продажу сжиженного газа подросткам
11 июня, 14:30
 
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