https://ria.ru/20241203/kamchatka-1987002135.html

На Камчатке будут штрафовать посредников по продаже газа детям

На Камчатке будут штрафовать посредников по продаже газа детям - РИА Новости, 03.12.2024

На Камчатке будут штрафовать посредников по продаже газа детям

Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло закон, вводящий ответственность для посредников, покупающих бытовой газ несовершеннолетним,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T05:40

2024-12-03T05:40

2024-12-03T05:40

камчатский край

камчатка

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Законодательное собрание Камчатского края на своей сессии приняло закон, вводящий ответственность для посредников, покупающих бытовой газ несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального парламента. "На Камчатке будут штрафовать посредников при продаже газа несовершеннолетним. Закон разработан прокуратурой Камчатского края. Отмечается, что сниффинг, или вдыхание газа, остается распространенным в подростковой среде. Согласно статистическим сведениям, с 2020 года в регионе произошло более 10 случаев смертельных отравлений в результате вдыхания паров газа, а за полгода 2024 года погибло три ребенка", - говорится в сообщении. Размер штрафов для лиц, которые приобрели или передали несовершеннолетним товар, содержащий сжиженный углеводородный газ, составит от трех до пяти тысяч рублей. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20221110/prodazha-1830459563.html

https://ria.ru/20240611/gaz-1952180237.html

камчатский край

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатский край, камчатка, происшествия