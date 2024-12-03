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Журналисты задались вопросом о профпригодности новой главы евродипломатии - РИА Новости, 03.12.2024
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15:21 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kallas-1987106448.html
Журналисты задались вопросом о профпригодности новой главы евродипломатии
Журналисты задались вопросом о профпригодности новой главы евродипломатии - РИА Новости, 03.12.2024
Журналисты задались вопросом о профпригодности новой главы евродипломатии
Журналисты в Брюсселе задали представителям пресс-службы Еврокомиссии вопрос о том, доверяет ли все еще глава ЕК Урсула фон дер Ляйен верховному представителю... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:21
2024-12-03T15:21
в мире
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Журналисты в Брюсселе задали представителям пресс-службы Еврокомиссии вопрос о том, доверяет ли все еще глава ЕК Урсула фон дер Ляйен верховному представителю ЕС по внешней политике эстонке Кае Каллас после ее безответственных и односторонних заявлений в Киеве о якобы цели ЕС по "обеспечению победы Украины", уже вызвавших негативную реакцию европейских столиц. Журналисты, в частности, поинтересовались, о чем говорила по телефону Фон дер Ляйен с премьером Словакии Робертом Фицо, который раскритиковал Каллас за киевские заявления, а также, не собирается ли глава ЕК ограничить свободу высказываний Каллас, учитывая, что Каллас не имела права озвучивать собственную позицию по вопросу, которая не была ранее согласована странами ЕС, а также принимая во внимание, что "Словакия, Венгрия и ряд других стран ЕС считают, что пришло время заключать мирное соглашение, а не обеспечивать победу Украины". "Конечно, глава Еврокомиссии полностью доверяет своему вице-председателю по внешней политике", - заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью. Накануне Пинью, отвечая на вопрос журналистов об "агрессивных" высказываниях" Каллас в Киеве о "победе Украины", не смогла внятно озвучить позицию Брюсселя. Она ограничилась рассуждениями о том, что ЕС "всегда поддерживал Украину, а это означает желание победы". Каллас, известная своими антироссийским настроениями, еще на этапе своего утверждения на пост главы дипломатии ЕС взамен Борреля называла приоритетами на этой должности на предстоящие пять лет поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.
https://ria.ru/20241127/prizyv-1986019815.html
https://ria.ru/20241202/kallas-1986883844.html
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в мире, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, украина, киев
В мире, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, Киев
Журналисты задались вопросом о профпригодности новой главы евродипломатии

Журналисты в Брюсселе спросили фон дер Ляйен, доверяет ли она Каллас

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Журналисты в Брюсселе задали представителям пресс-службы Еврокомиссии вопрос о том, доверяет ли все еще глава ЕК Урсула фон дер Ляйен верховному представителю ЕС по внешней политике эстонке Кае Каллас после ее безответственных и односторонних заявлений в Киеве о якобы цели ЕС по "обеспечению победы Украины", уже вызвавших негативную реакцию европейских столиц.
Журналисты, в частности, поинтересовались, о чем говорила по телефону Фон дер Ляйен с премьером Словакии Робертом Фицо, который раскритиковал Каллас за киевские заявления, а также, не собирается ли глава ЕК ограничить свободу высказываний Каллас, учитывая, что Каллас не имела права озвучивать собственную позицию по вопросу, которая не была ранее согласована странами ЕС, а также принимая во внимание, что "Словакия, Венгрия и ряд других стран ЕС считают, что пришло время заключать мирное соглашение, а не обеспечивать победу Украины".
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Глава ЕК выступила с неожиданным призывом к европейцам
27 ноября, 15:39
"Конечно, глава Еврокомиссии полностью доверяет своему вице-председателю по внешней политике", - заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.
Накануне Пинью, отвечая на вопрос журналистов об "агрессивных" высказываниях" Каллас в Киеве о "победе Украины", не смогла внятно озвучить позицию Брюсселя. Она ограничилась рассуждениями о том, что ЕС "всегда поддерживал Украину, а это означает желание победы".
Каллас, известная своими антироссийским настроениями, еще на этапе своего утверждения на пост главы дипломатии ЕС взамен Борреля называла приоритетами на этой должности на предстоящие пять лет поддержку Украины и противостояние с Россией и Китаем.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Еврокомиссии не смогли объяснить слова Каллас об Украине
2 декабря, 15:08
 
В миреКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияУкраинаКиев
 
 
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