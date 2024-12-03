Журналисты задались вопросом о профпригодности новой главы евродипломатии
Журналисты в Брюсселе спросили фон дер Ляйен, доверяет ли она Каллас
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Журналисты в Брюсселе задали представителям пресс-службы Еврокомиссии вопрос о том, доверяет ли все еще глава ЕК Урсула фон дер Ляйен верховному представителю ЕС по внешней политике эстонке Кае Каллас после ее безответственных и односторонних заявлений в Киеве о якобы цели ЕС по "обеспечению победы Украины", уже вызвавших негативную реакцию европейских столиц.
Журналисты, в частности, поинтересовались, о чем говорила по телефону Фон дер Ляйен с премьером Словакии Робертом Фицо, который раскритиковал Каллас за киевские заявления, а также, не собирается ли глава ЕК ограничить свободу высказываний Каллас, учитывая, что Каллас не имела права озвучивать собственную позицию по вопросу, которая не была ранее согласована странами ЕС, а также принимая во внимание, что "Словакия, Венгрия и ряд других стран ЕС считают, что пришло время заключать мирное соглашение, а не обеспечивать победу Украины".
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"Конечно, глава Еврокомиссии полностью доверяет своему вице-председателю по внешней политике", - заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.
Накануне Пинью, отвечая на вопрос журналистов об "агрессивных" высказываниях" Каллас в Киеве о "победе Украины", не смогла внятно озвучить позицию Брюсселя. Она ограничилась рассуждениями о том, что ЕС "всегда поддерживал Украину, а это означает желание победы".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики стали реже заявлять о необходимости победы Украины, а те, кто продолжают это делать, не владеют данными о делах на фронте.
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