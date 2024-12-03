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Израиль подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя "Хезболлы" при САР
Израиль подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя "Хезболлы" при САР - РИА Новости, 03.12.2024
Израиль подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя "Хезболлы" при САР
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию в Дамаске представителя шиитского движения "Хезболлах" при сирийской армии Салмана Нимра Джамаа, сообщила... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:44
2024-12-03T19:44
2024-12-03T19:44
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию в Дамаске представителя шиитского движения "Хезболлах" при сирийской армии Салмана Нимра Джамаа, сообщила во вторник пресс-служба армии."Сегодня (во вторник) ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску, целью которого стал представитель "Хезболлах" в сирийских вооруженных силах Салман Немер Джамаа", - говорится в сообщении.В пресс-службе армии добавили, что Салман Джамаа занимал пост руководителя разведки в секторе Аль-Хиям, был руководителем операций в штаб-квартире "Хезболлах" в Дамаске, после чего был назначен представителем движения в сирийской армии.Движение "Хезболлах" в 2013 году официально вступило в боевые действия на стороне сирийской армии против террористических бандформирований в разных провинциях САР. Присутствие бойцов ливанского движения в Алеппо также сыграло важную роль в операциях по освобождению территорий от террористов.
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в мире, дамаск (город), израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Дамаск (город), Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль подтвердил ликвидацию в Дамаске представителя "Хезболлы" при САР
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию представителя "Хезболлы" при сирийской армии