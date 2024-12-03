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В Израиле предупредили, что зайдут глубже в Ливан в случае срыва перемирия
В Израиле предупредили, что зайдут глубже в Ливан в случае срыва перемирия - РИА Новости, 03.12.2024
В Израиле предупредили, что зайдут глубже в Ливан в случае срыва перемирия
Израильская армия зайдет глубже в Ливан в случае срыва нынешнего перемирия и при ударах не будет разделять государство Ливан и шиитское движение "Хезболлах",... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:35
2024-12-03T13:35
2024-12-03T13:51
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек - РИА Новости. Израильская армия зайдет глубже в Ливан в случае срыва нынешнего перемирия и при ударах не будет разделять государство Ливан и шиитское движение "Хезболлах", заявил во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац.Кац подчеркнул, что власти Ливана в соответствии с договоренностями должны распорядиться, чтобы армия Ливана выполняла свою роль на юге и отодвинула "Хезболлах" к северу от реки Литани и демонтировала инфраструктуру движения."Если они этого не сделают и все это соглашение рухнет, тогда реальность будет очень ясна. Прежде всего, если мы вернемся к войне, мы будем действовать решительно, мы пойдем глубже. Самое главное, что они (власти Ливана - ред.) должны понять - для государства Ливан больше не будет исключений. Если мы сейчас разделяли Ливанское государство и "Хезболлах", разделяли Бейрут и Дахию, по которой приходились очень серьезные удары, то впредь этого не будет", - заявил министр во время посещения израильско-ливанской границы.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, исраэль кац
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Исраэль Кац
В Израиле предупредили, что зайдут глубже в Ливан в случае срыва перемирия
Израиль не будет разделять Ливан и "Хезболлу" в случае срыва перемирия