https://ria.ru/20241203/izrail-1987083770.html

В Израиле предупредили, что зайдут глубже в Ливан в случае срыва перемирия

В Израиле предупредили, что зайдут глубже в Ливан в случае срыва перемирия - РИА Новости, 03.12.2024

В Израиле предупредили, что зайдут глубже в Ливан в случае срыва перемирия

Израильская армия зайдет глубже в Ливан в случае срыва нынешнего перемирия и при ударах не будет разделять государство Ливан и шиитское движение "Хезболлах",... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:35

2024-12-03T13:35

2024-12-03T13:51

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

бейрут

исраэль кац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983280064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93f3b3f46644acd4474629cd357b3a76.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек - РИА Новости. Израильская армия зайдет глубже в Ливан в случае срыва нынешнего перемирия и при ударах не будет разделять государство Ливан и шиитское движение "Хезболлах", заявил во вторник министр обороны Израиля Исраэль Кац.Кац подчеркнул, что власти Ливана в соответствии с договоренностями должны распорядиться, чтобы армия Ливана выполняла свою роль на юге и отодвинула "Хезболлах" к северу от реки Литани и демонтировала инфраструктуру движения."Если они этого не сделают и все это соглашение рухнет, тогда реальность будет очень ясна. Прежде всего, если мы вернемся к войне, мы будем действовать решительно, мы пойдем глубже. Самое главное, что они (власти Ливана - ред.) должны понять - для государства Ливан больше не будет исключений. Если мы сейчас разделяли Ливанское государство и "Хезболлах", разделяли Бейрут и Дахию, по которой приходились очень серьезные удары, то впредь этого не будет", - заявил министр во время посещения израильско-ливанской границы.

https://ria.ru/20241202/izrail-1986973606.html

израиль

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, исраэль кац