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Израиль расширит сеть военных баз в Газе - РИА Новости, 03.12.2024
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00:56 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/izrail-1986989788.html
Израиль расширит сеть военных баз в Газе
Израиль расширит сеть военных баз в Газе - РИА Новости, 03.12.2024
Израиль расширит сеть военных баз в Газе
Израильские военные расширяют сеть военных баз в центральной части сектора Газа для создания буферной зоны, для этих целей за последний месяцы были снесены... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T00:56
2024-12-03T00:56
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Израильские военные расширяют сеть военных баз в центральной части сектора Газа для создания буферной зоны, для этих целей за последний месяцы были снесены сотни прежних зданий, сообщает издание New York Times со ссылкой на израильских военных и спутниковые снимки. "В последние месяцы израильские военные расширяют свое присутствие в центральной части Газы, укрепляя военные базы и снося палестинские здания. Этот шаг позволяет предположить, что они готовятся к установлению долгосрочного контроля над этим районом", - пишет издание. Отмечается, что за последние три месяца израильские солдаты снесли более 600 зданий вокруг дороги, известной как коридор Нецарим, делящий сектор Газа пополам, "в явной попытке создать буферную зону". Они также быстро расширили сеть аванпостов, оборудованных вышками связи и оборонительными укреплениями. При этом анализ изданием спутниковых снимков показывает, что у израильских военных есть по меньшей мере 19 крупных баз и десятки мелких в этой зоне. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,3 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль расширит сеть военных баз в Газе

NYT: Израиль расширяет сеть военных баз в Газе для создания буферной зоны

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Израильские военные расширяют сеть военных баз в центральной части сектора Газа для создания буферной зоны, для этих целей за последний месяцы были снесены сотни прежних зданий, сообщает издание New York Times со ссылкой на израильских военных и спутниковые снимки.
"В последние месяцы израильские военные расширяют свое присутствие в центральной части Газы, укрепляя военные базы и снося палестинские здания. Этот шаг позволяет предположить, что они готовятся к установлению долгосрочного контроля над этим районом", - пишет издание.
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Отмечается, что за последние три месяца израильские солдаты снесли более 600 зданий вокруг дороги, известной как коридор Нецарим, делящий сектор Газа пополам, "в явной попытке создать буферную зону". Они также быстро расширили сеть аванпостов, оборудованных вышками связи и оборонительными укреплениями. При этом анализ изданием спутниковых снимков показывает, что у израильских военных есть по меньшей мере 19 крупных баз и десятки мелких в этой зоне.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 105,3 тысячи.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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