https://ria.ru/20241203/ingushetiya-1987075583.html

Новую программу модернизации здравоохранения разработали в Ингушетии

Новую программу модернизации здравоохранения разработали в Ингушетии - РИА Новости, 03.12.2024

Новую программу модернизации здравоохранения разработали в Ингушетии

Власти Ингушетии разработали новую программу модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2031 года, она предусматривает строительство и... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:56

2024-12-03T12:56

2024-12-03T13:45

республика ингушетия

республика ингушетия

здоровье - общество

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НАЛЬЧИК, 3 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии разработали новую программу модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную до 2031 года, она предусматривает строительство и капитальный ремонт более 20 медучреждений, сообщила пресс-служба главы региона. "В Ингушетии сформирована региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Ингушетия на 2025-2030 гг.", которая будет реализовываться в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - говорится в сообщении. Программа предполагает строительство и капремонт более 20 объектов. В частности, на 2025 год запланировано завершение строительства участковой больницы в селении Али-Юрт и строительство фельдшерско-акушерского пункта в селении Чемульга, а также закупку медицинского оборудования и автотранспорта для первичной сети здравоохранения. На 2026-2030 годы в нее включены строительство шести больниц и поликлиник, двух фельдшерско-акушерских пунктов, 12 сельских врачебных амбулаторий, оснащение учреждений более 500 единицами медоборудования, а также передвижными мобильными комплексами. "Проекты, реализуемые в рамках нацпроекта "Здравоохранение", позволили нам поэтапно модернизировать всю систему. Впервые проведена масштабная работа, которая охватила все уровни медицинского обслуживания. Развитие первичного звена призвано сделать максимально доступными любые медицинские услуги. Сельские ФАПы оснащены техникой и оборудованием не хуже городских больниц и поликлиник. Профилактические осмотры, ранняя диагностика заболеваний, медико-санитарная помощь жителям Ингушетии должны стать еще более доступными и эффективными", - приводит пресс-служба слова главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

https://ria.ru/20241127/ingushetiya-1986106475.html

https://ria.ru/20241120/ingushetiya-1984908249.html

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республика ингушетия, здоровье - общество