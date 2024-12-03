https://ria.ru/20241203/infrastruktura-1987009936.html

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов - РИА Новости, 03.12.2024

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели сотни взрывов

За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели почти полтысячи взрывов, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:19

2024-12-03T08:19

2024-12-03T08:50

специальная военная операция на украине

запорожская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. За последние сутки на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области прогремели почти полтысячи взрывов, сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом глава местной госадминистрации Иван Федоров. По его словам, ударам подверглись 11 населенных пунктов, несколько объектов инфраструктуры получили повреждения. Какие именно это были объекты, чиновник не уточнил. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241202/spetsoperatsiya-1986936041.html

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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запорожская область, запорожская областная государственная администрация, в мире, вооруженные силы украины