https://ria.ru/20241203/infektsiya-1987121502.html

В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции

В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции - РИА Новости, 03.12.2024

В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции

Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области умерли в больнице через несколько дней после госпитализации с инфекцией, организована... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:19

2024-12-03T16:19

2024-12-03T16:19

происшествия

волгоградская область

россия

камышин

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 3 дек - РИА Новости. Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области умерли в больнице через несколько дней после госпитализации с инфекцией, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Двадцать третьего и двадцать седьмого ноября 2024 года в детскую городскую больницу города Камышина были госпитализированы двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, 28 ноября 2024 года дети скончались", - сообщили РИА Новости в СУСК. По словам собеседника агентства, СК организовал проверку по факту смерти детей. По информации областной прокуратуры, умершие дети имели врожденные тяжелые заболевания, были инвалидами. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки.

https://ria.ru/20241021/lnr-1979153703.html

волгоградская область

россия

камышин

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происшествия, волгоградская область, россия, камышин, следственный комитет россии (ск рф)