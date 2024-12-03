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В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции - РИА Новости, 03.12.2024
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16:19 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/infektsiya-1987121502.html
В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции
В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции - РИА Новости, 03.12.2024
В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции
Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области умерли в больнице через несколько дней после госпитализации с инфекцией, организована... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:19
2024-12-03T16:19
происшествия
волгоградская область
россия
камышин
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 3 дек - РИА Новости. Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области умерли в больнице через несколько дней после госпитализации с инфекцией, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Двадцать третьего и двадцать седьмого ноября 2024 года в детскую городскую больницу города Камышина были госпитализированы двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, 28 ноября 2024 года дети скончались", - сообщили РИА Новости в СУСК. По словам собеседника агентства, СК организовал проверку по факту смерти детей. По информации областной прокуратуры, умершие дети имели врожденные тяжелые заболевания, были инвалидами. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки.
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волгоградская область
россия
камышин
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происшествия, волгоградская область, россия, камышин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Камышин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области двое детей умерли от инфекции

В Волгоградской области двое детей умерли после госпитализации с инфекцией

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в операционном блоке больницы
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в операционном блоке больницы. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 дек - РИА Новости. Двое детей из психоневрологического интерната в Волгоградской области умерли в больнице через несколько дней после госпитализации с инфекцией, организована проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Двадцать третьего и двадцать седьмого ноября 2024 года в детскую городскую больницу города Камышина были госпитализированы двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, 28 ноября 2024 года дети скончались", - сообщили РИА Новости в СУСК.
По словам собеседника агентства, СК организовал проверку по факту смерти детей.
По информации областной прокуратуры, умершие дети имели врожденные тяжелые заболевания, были инвалидами. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проверки.
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ПроисшествияВолгоградская областьРоссияКамышинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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