https://ria.ru/20241203/habirov-1987164885.html

Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке - РИА Новости, 03.12.2024

Глава Башкирии опроверг слухи о своей отставке

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал в ходе прямой линии с жителями слухи о своей отставке, опровергнув их. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:32

2024-12-03T18:32

2024-12-03T18:33

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ПЕРМЬ, 3 дек - РИА Новости. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прокомментировал в ходе прямой линии с жителями слухи о своей отставке, опровергнув их. Во время разговора с местными жителями прозвучал вопрос о слухах про якобы грядущую отставку Хабирова. "Слухам верить нельзя, они мешают жить. Слухи всегда есть, но есть и факты, на которые можно опираться. Слухи об отставке начались с 12 октября 2018 года (сразу после начала работы главы региона на предыдущем сроке - ред.). Это естественный процесс… Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация. Когда ты находишься на высокой публичной должности, то, что про тебя придумывают, - часть работы", - рассказал Хабиров во время прямой линии с жителями во вторник. Глава Башкирии отметил, что пора привыкнуть, что он никуда не уходит. Также он добавил, что в скором времени завершится работа по формированию правительства республики, при этом Андрей Назаров остается премьер-министром. "Правительство в прошедший период моей работы достаточно хорошо справилось с задачами, которые возникали, в очень нестандартных условиях приходилось действовать, какие-то вызовы решать… Признателен за эту работу Андрею Геннадьевичу. Мы договорились, что он ее продолжит. У него есть и желание, и энергия работать, и опыт… Вакуума исполнительной власти нет, есть правительство, оно работает", - добавил Хабиров. Правительство Башкирии ушло в отставку после инаугурации Радия Хабирова на новый срок в сентябре. Премьер, вице-премьеры и министры пока работают в статусе исполняющих обязанности.

https://ria.ru/20241017/putin--1978619417.html

https://ria.ru/20241128/marzaev-1986244412.html

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республика башкортостан, радий хабиров, андрей назаров, россия