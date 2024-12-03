Спецназ Грузии разогнал протестующих у парламента

Спецназ очистил улицу перед парламентом в Тбилиси от протестующих
Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.
Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.
Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.
Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.
В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.
В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.
На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.
На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.
Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.
Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.
Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.
Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.
В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.
В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.
Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.
Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.
Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.
Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.
В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.
На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.
Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.
Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.
Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.
В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.
Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.