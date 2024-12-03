https://ria.ru/20241203/gruziya-1987200593.html
Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД
Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД - РИА Новости, 03.12.2024
Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД
В Тбилиси некоторые участники митинга у здания парламента вновь привели с собой детей, несмотря на рекомендации МВД республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:08
2024-12-03T22:08
2024-12-03T23:42
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ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. В Тбилиси некоторые участники митинга у здания парламента вновь привели с собой детей, несмотря на рекомендации МВД республики, передает корреспондент РИА Новости.Несовершеннолетних можно увидеть в толпе, рядом с которой, на расстоянии нескольких десятков метров, протестующие забрасывают петардами спецназ. Сейчас силовики освободили от митингующих улицу перед парламентом.В минувшее воскресенье Министерство внутренних дел республики призвало родителей и законных представителей не приводить детей на манифестации, поскольку они приняли насильственный характер. Очередная серия протестов оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие забрасывали здание высшего законодательного органа камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собираются на новую акцию.По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков, пострадали около 110 силовиков.Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241203/gruzija-1987144979.html
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Протестующие и спецназ: очередная акция в Тбилиси
Новая акция протеста оппозиции проходит у парламента Грузии в Тбилиси, силовики уже стянуты к зданию, передает корреспондент РИА Новости.
На боковых улицах у парламента стоят сотрудники полиции, на внешнюю стену у здания, куда протестующие в предыдущие дни забирались или куда метали петарды, уже поднялись бойцы спецназа. Рядом с местом проведения акции уже сосредоточена используемая для разгона протестующих полицейская спецтехника, включая водомёты.
2024-12-03T22:08
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД
В Тбилиси протестующие у парламента привели детей, несмотря на призывы МВД
ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. В Тбилиси некоторые участники митинга у здания парламента вновь привели с собой детей, несмотря на рекомендации МВД республики, передает корреспондент РИА Новости.
Несовершеннолетних можно увидеть в толпе, рядом с которой, на расстоянии нескольких десятков метров, протестующие забрасывают петардами спецназ.
Сейчас силовики освободили от митингующих улицу перед парламентом.
В минувшее воскресенье Министерство внутренних дел республики призвало родителей и законных представителей не приводить детей на манифестации, поскольку они приняли насильственный характер.
Очередная серия протестов оппозиции началась в Грузии
28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.
Митингующие забрасывали здание высшего законодательного органа камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собираются на новую акцию.
По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков, пострадали около 110 силовиков.
Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.