https://ria.ru/20241203/gruziya-1987200593.html

Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД

Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД - РИА Новости, 03.12.2024

Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД

В Тбилиси некоторые участники митинга у здания парламента вновь привели с собой детей, несмотря на рекомендации МВД республики, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:08

2024-12-03T22:08

2024-12-03T23:42

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протесты в грузии — 2024

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. В Тбилиси некоторые участники митинга у здания парламента вновь привели с собой детей, несмотря на рекомендации МВД республики, передает корреспондент РИА Новости.Несовершеннолетних можно увидеть в толпе, рядом с которой, на расстоянии нескольких десятков метров, протестующие забрасывают петардами спецназ. Сейчас силовики освободили от митингующих улицу перед парламентом.В минувшее воскресенье Министерство внутренних дел республики призвало родителей и законных представителей не приводить детей на манифестации, поскольку они приняли насильственный характер. Очередная серия протестов оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие забрасывали здание высшего законодательного органа камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собираются на новую акцию.По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков, пострадали около 110 силовиков.Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241203/gruzija-1987144979.html

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Протестующие и спецназ: очередная акция в Тбилиси Новая акция протеста оппозиции проходит у парламента Грузии в Тбилиси, силовики уже стянуты к зданию, передает корреспондент РИА Новости. На боковых улицах у парламента стоят сотрудники полиции, на внешнюю стену у здания, куда протестующие в предыдущие дни забирались или куда метали петарды, уже поднялись бойцы спецназа. Рядом с местом проведения акции уже сосредоточена используемая для разгона протестующих полицейская спецтехника, включая водомёты. 2024-12-03T22:08 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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