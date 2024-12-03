https://ria.ru/20241203/gruziya-1987164394.html
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
В Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 03.12.2024
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
Новая акция протеста оппозиции проходит у парламента Грузии в Тбилиси, силовики уже стянуты к зданию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:30
2024-12-03T18:30
2024-12-03T20:58
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Новая акция протеста оппозиции проходит у парламента Грузии в Тбилиси, силовики уже стянуты к зданию, передает корреспондент РИА Новости. На боковых улицах у парламента стоят сотрудники полиции, на внешнюю стену у здания, куда протестующие в предыдущие дни забирались или куда метали петарды, уже поднялись бойцы спецназа. Рядом с местом проведения акции уже сосредоточена используемая для разгона протестующих полицейская спецтехника, включая водомёты. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241203/gruzija-1987144979.html
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Протестующие и спецназ: очередная акция в Тбилиси
Новая акция протеста оппозиции проходит у парламента Грузии в Тбилиси, силовики уже стянуты к зданию, передает корреспондент РИА Новости.
На боковых улицах у парламента стоят сотрудники полиции, на внешнюю стену у здания, куда протестующие в предыдущие дни забирались или куда метали петарды, уже поднялись бойцы спецназа. Рядом с местом проведения акции уже сосредоточена используемая для разгона протестующих полицейская спецтехника, включая водомёты.
2024-12-03T18:30
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РИА Новости
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
У парламента Грузии в Тбилиси проходит очередная акция протеста оппозиции