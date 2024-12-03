https://ria.ru/20241203/gruziya-1987103585.html

Конституционный суд в Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили

Конституционный суд в Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили - РИА Новости, 03.12.2024

Конституционный суд в Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили

Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иск президента Саломе Зурабишвили и 30 других политиков с требованием признать прошедшие 26 октября... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:07

2024-12-03T15:07

2024-12-03T15:08

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иск президента Саломе Зурабишвили и 30 других политиков с требованием признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными, говорится в сообщении на сайте суда. "Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски… Вердикт окончательный и обжалованию или пересмотру не подлежит", - говорится в постановлении суда. Ранее Зурабишвили и оппозиционные политики подали иск в Конституционный суд с жалобой на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе прошедших парламентских выборов и потребовали признания их итогов неконституционными. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024