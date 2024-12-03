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Конституционный суд в Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили - РИА Новости, 03.12.2024
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15:07 03.12.2024 (обновлено: 15:08 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987103585.html
Конституционный суд в Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили
Конституционный суд в Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили - РИА Новости, 03.12.2024
Конституционный суд в Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили
Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иск президента Саломе Зурабишвили и 30 других политиков с требованием признать прошедшие 26 октября... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:07
2024-12-03T15:08
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обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иск президента Саломе Зурабишвили и 30 других политиков с требованием признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными, говорится в сообщении на сайте суда. "Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски… Вердикт окончательный и обжалованию или пересмотру не подлежит", - говорится в постановлении суда. Ранее Зурабишвили и оппозиционные политики подали иск в Конституционный суд с жалобой на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе прошедших парламентских выборов и потребовали признания их итогов неконституционными. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Конституционный суд в Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили

КС Грузии не принял к рассмотрению иск Зурабишвили о неконституционности выборов

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иск президента Саломе Зурабишвили и 30 других политиков с требованием признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными, говорится в сообщении на сайте суда.
"Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски… Вердикт окончательный и обжалованию или пересмотру не подлежит", - говорится в постановлении суда.
Ранее Зурабишвили и оппозиционные политики подали иск в Конституционный суд с жалобой на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе прошедших парламентских выборов и потребовали признания их итогов неконституционными.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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