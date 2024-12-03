https://ria.ru/20241203/gruzija-1987146528.html

"Агония глобалистов". Дугин высказался о протестах в Грузии

"Агония глобалистов". Дугин высказался о протестах в Грузии - РИА Новости, 03.12.2024

"Агония глобалистов". Дугин высказался о протестах в Грузии

Люди, протестующие на улицах Грузии, хотят "взорвать" традиционные ценности и заставить Грузию воевать с Россией, заявил российский философ, политолог, социолог РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:30

2024-12-03T17:30

2024-12-03T17:30

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Люди, протестующие на улицах Грузии, хотят "взорвать" традиционные ценности и заставить Грузию воевать с Россией, заявил российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. "Те, кто бушует на улицах, хотят уничтожить эту Грузию, хотят взорвать традиционные ценности, хотят немедленно заставить Грузию воевать с Россией… Это очень-очень опасная ситуация", - сказал философ в программе "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По мнению Дугина, сейчас в Грузии происходит "агония глобалистов", которые пытаются устроить максимум провокаций вокруг России до смены власти в Соединенных Штатах Америки. "Глобалисты хотят поставить (победившего на выборах США Дональда - ред.) Трампа в очень невыгодные условия, ...отношения с Россией. Поэтому отчаянно стараются свергнуть те режимы, которые занимают такую умеренную позицию с опорой на суверенитет", - отметил он. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Грузии заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241203/gruziya-1987083875.html

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в мире, грузия, россия, сша, александр дугин, парламентские выборы в грузии — 2024