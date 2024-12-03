https://ria.ru/20241203/gruzija-1987146528.html
"Агония глобалистов". Дугин высказался о протестах в Грузии
"Агония глобалистов". Дугин высказался о протестах в Грузии - РИА Новости, 03.12.2024
"Агония глобалистов". Дугин высказался о протестах в Грузии
Люди, протестующие на улицах Грузии, хотят "взорвать" традиционные ценности и заставить Грузию воевать с Россией, заявил российский философ, политолог, социолог РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:30
2024-12-03T17:30
2024-12-03T17:30
в мире
грузия
россия
сша
александр дугин
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987014497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ab2e696def0e8e38d1ed84c5731fa1a3.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Люди, протестующие на улицах Грузии, хотят "взорвать" традиционные ценности и заставить Грузию воевать с Россией, заявил российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. "Те, кто бушует на улицах, хотят уничтожить эту Грузию, хотят взорвать традиционные ценности, хотят немедленно заставить Грузию воевать с Россией… Это очень-очень опасная ситуация", - сказал философ в программе "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По мнению Дугина, сейчас в Грузии происходит "агония глобалистов", которые пытаются устроить максимум провокаций вокруг России до смены власти в Соединенных Штатах Америки. "Глобалисты хотят поставить (победившего на выборах США Дональда - ред.) Трампа в очень невыгодные условия, ...отношения с Россией. Поэтому отчаянно стараются свергнуть те режимы, которые занимают такую умеренную позицию с опорой на суверенитет", - отметил он. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Грузии заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987083875.html
https://ria.ru/20241202/gruziya-1986801069.html
грузия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987014497_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_12550fca6ebd7b30c0d699e2f1ee4512.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, сша, александр дугин, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, США, Александр Дугин, Парламентские выборы в Грузии — 2024
"Агония глобалистов". Дугин высказался о протестах в Грузии
Философ Дугин заявил, что в Грузии хотят взорвать традиционные ценности