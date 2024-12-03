https://ria.ru/20241203/gosduma-1987194063.html
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.12.2024
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме
Протесты в Абхазии направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны "скупить всю... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:48
2024-12-03T20:48
2024-12-03T20:48
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Протесты в Абхазии направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны "скупить всю Абхазию", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Надо понимать, что протесты абхазов направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны на корню скупить всю Абхазию", - сказал Журавлев. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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в мире, россия, абхазия, сухум, алексей журавлев , госдума рф
В мире, Россия, Абхазия, Сухум, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: протесты в Абхазии направлены против олигархических структур