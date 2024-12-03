Рейтинг@Mail.ru
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/gosduma-1987194063.html
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 03.12.2024
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме
Протесты в Абхазии направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны "скупить всю... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:48
2024-12-03T20:48
в мире
россия
абхазия
сухум
алексей журавлев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984191717_0:200:3084:1935_1920x0_80_0_0_e0f52e6c32fee23ae5a7698261606075.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Протесты в Абхазии направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны "скупить всю Абхазию", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "Надо понимать, что протесты абхазов направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны на корню скупить всю Абхазию", - сказал Журавлев. Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20241203/soglashenie-1987113739.html
россия
абхазия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984191717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42b4ed8fb0cb34bcc6f34cb0462fed92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, абхазия, сухум, алексей журавлев , госдума рф
В мире, Россия, Абхазия, Сухум, Алексей Журавлев , Госдума РФ
Протесты в Абхазии не направлены против России, заявили в Госдуме

Депутат Журавлев: протесты в Абхазии направлены против олигархических структур

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАкция протеста абхазской оппозиции в Сухуме
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Протесты в Абхазии направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны "скупить всю Абхазию", заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
"Надо понимать, что протесты абхазов направлены не против народа России, не против российского государства, а против олигархических структур, которые способны на корню скупить всю Абхазию", - сказал Журавлев.
Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Госдуме выразили надежду на пересмотр Абхазией соглашения с Россией
Вчера, 15:50
 
В миреРоссияАбхазияСухумАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала