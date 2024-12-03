https://ria.ru/20241203/germanija-1987117692.html

В Германии зафиксировали рекордное число больничных из-за алкоголя

В Германии зафиксировали рекордное число больничных из-за алкоголя - РИА Новости, 03.12.2024

В Германии зафиксировали рекордное число больничных из-за алкоголя

Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, сообщает во вторник немецкий телеканал N-TV со... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:06

2024-12-03T16:06

2024-12-03T16:08

германия

гамбург (город)

в мире

алкоголь

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, сообщает во вторник немецкий телеканал N-TV со ссылкой на исследование медицинской страховой компании АОК. "Количество больничных дней, которые немцы берут из-за чрезмерного употребления алкоголя, достигло рекордной отметки в 2023 году. АОК приводит статистику в 16 больничных дней на 100 застрахованных в Гамбурге и Рейнской области. В 2022 году был заявлен рекордный показатель в 15,3 дня", - говорится в статье. Компания АОК, по информации телеканала, занимается страхованием более трех миллионов людей. По оценке компании, мужчины в три раза чаще, чем женщины пропускают работу по причинам, связанным с алкоголем. Молодые люди менее подвержены алкогольной зависимости, чем те, кто находится в почтенном возрасте. Среди работников 20-29 лет, по информации компании, на 100 застрахованных приходится 3,8 дней больничного по причине употребления алкоголя. Среди такого же количества людей, которым более 60 лет, показатель достигает 27,6 дней. Однако в статистику, согласно материалу, включаются только те застрахованные, которые получили справку о больничном от врача. Такая справка требуется в случае более чем трехдневного отсутствия на рабочем месте, говорится в статье.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964098616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, гамбург (город), в мире, алкоголь