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В Германии зафиксировали рекордное число больничных из-за алкоголя - РИА Новости, 03.12.2024
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16:06 03.12.2024 (обновлено: 16:08 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/germanija-1987117692.html
В Германии зафиксировали рекордное число больничных из-за алкоголя
В Германии зафиксировали рекордное число больничных из-за алкоголя - РИА Новости, 03.12.2024
В Германии зафиксировали рекордное число больничных из-за алкоголя
Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, сообщает во вторник немецкий телеканал N-TV со... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:06
2024-12-03T16:08
германия
гамбург (город)
в мире
алкоголь
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, сообщает во вторник немецкий телеканал N-TV со ссылкой на исследование медицинской страховой компании АОК. "Количество больничных дней, которые немцы берут из-за чрезмерного употребления алкоголя, достигло рекордной отметки в 2023 году. АОК приводит статистику в 16 больничных дней на 100 застрахованных в Гамбурге и Рейнской области. В 2022 году был заявлен рекордный показатель в 15,3 дня", - говорится в статье. Компания АОК, по информации телеканала, занимается страхованием более трех миллионов людей. По оценке компании, мужчины в три раза чаще, чем женщины пропускают работу по причинам, связанным с алкоголем. Молодые люди менее подвержены алкогольной зависимости, чем те, кто находится в почтенном возрасте. Среди работников 20-29 лет, по информации компании, на 100 застрахованных приходится 3,8 дней больничного по причине употребления алкоголя. Среди такого же количества людей, которым более 60 лет, показатель достигает 27,6 дней. Однако в статистику, согласно материалу, включаются только те застрахованные, которые получили справку о больничном от врача. Такая справка требуется в случае более чем трехдневного отсутствия на рабочем месте, говорится в статье.
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германия, гамбург (город), в мире, алкоголь
Германия, Гамбург (город), В мире, Алкоголь
В Германии зафиксировали рекордное число больничных из-за алкоголя

АОК: жители ФРГ взяли рекордное количество больничных из-за алкоголя в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФестиваль пива Октоберфест в Мюнхене
Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Жители Германии взяли рекордное количество больничных дней из-за чрезмерного употребления алкоголя в 2023 году, сообщает во вторник немецкий телеканал N-TV со ссылкой на исследование медицинской страховой компании АОК.
«
"Количество больничных дней, которые немцы берут из-за чрезмерного употребления алкоголя, достигло рекордной отметки в 2023 году. АОК приводит статистику в 16 больничных дней на 100 застрахованных в Гамбурге и Рейнской области. В 2022 году был заявлен рекордный показатель в 15,3 дня", - говорится в статье.
Компания АОК, по информации телеканала, занимается страхованием более трех миллионов людей. По оценке компании, мужчины в три раза чаще, чем женщины пропускают работу по причинам, связанным с алкоголем. Молодые люди менее подвержены алкогольной зависимости, чем те, кто находится в почтенном возрасте. Среди работников 20-29 лет, по информации компании, на 100 застрахованных приходится 3,8 дней больничного по причине употребления алкоголя. Среди такого же количества людей, которым более 60 лет, показатель достигает 27,6 дней.
Однако в статистику, согласно материалу, включаются только те застрахованные, которые получили справку о больничном от врача. Такая справка требуется в случае более чем трехдневного отсутствия на рабочем месте, говорится в статье.
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