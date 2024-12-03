Рейтинг@Mail.ru
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 03.12.2024 (обновлено: 06:50 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/gazoprovod-1987004524.html
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью ввели в эксплуатацию
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью ввели в эксплуатацию - РИА Новости, 03.12.2024
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью ввели в эксплуатацию
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:45
2024-12-03T06:50
экономика
китай
хэйхэ
хэйлунцзян
сила сибири — 2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости. Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). В конце ноября агентство Синьхуа сообщало, что строительство последнего участка восточного маршрута газопровода Китай-Россия, являющегося продолжением "Силы Сибири" на территории КНР, завершилось на семь месяцев раньше срока. "Восточный маршрут газопровода Китай-Россия, обладающий крупнейшей в Китае пропускной способностью по транспортировке природного газа, состоящий из одной нитки, 2 декабря был полностью введен в эксплуатацию", - сообщила компания на своем сайте. В компании также отметили, что после того, как газопровод был полностью введен в эксплуатацию, объём поставок природного газа по нему в три провинции востока Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы стабилизируется на уровне 38 миллиардов кубометров в год. Восточная ветка газопровода Китай-Россия на территории КНР начинается от пограничного города Хэйхэ, расположенного в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, и заканчивается в Шанхае на востоке страны. Общая протяжённость ветки на территории Китая составляет 5111 километров. "Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяжённостью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
https://ria.ru/20240926/gaz-1974888638.html
https://ria.ru/20240516/novak-1946538122.html
китай
хэйхэ
хэйлунцзян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, хэйхэ, хэйлунцзян, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Хэйхэ, Хэйлунцзян, Сила Сибири — 2
Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью ввели в эксплуатацию

CNPC: Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью ввели в эксплуатацию

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 дек - РИА Новости. Восточный маршрут газопровода Россия-Китай полностью введен в эксплуатацию, сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).
В конце ноября агентство Синьхуа сообщало, что строительство последнего участка восточного маршрута газопровода Китай-Россия, являющегося продолжением "Силы Сибири" на территории КНР, завершилось на семь месяцев раньше срока.
Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
26 сентября, 16:08
"Восточный маршрут газопровода Китай-Россия, обладающий крупнейшей в Китае пропускной способностью по транспортировке природного газа, состоящий из одной нитки, 2 декабря был полностью введен в эксплуатацию", - сообщила компания на своем сайте.
В компании также отметили, что после того, как газопровод был полностью введен в эксплуатацию, объём поставок природного газа по нему в три провинции востока Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы стабилизируется на уровне 38 миллиардов кубометров в год.
Восточная ветка газопровода Китай-Россия на территории КНР начинается от пограничного города Хэйхэ, расположенного в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, и заканчивается в Шанхае на востоке страны. Общая протяжённость ветки на территории Китая составляет 5111 километров.
"Сила Сибири" - магистральный газопровод из России в Китай протяжённостью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Россия и Китай планируют вскоре подписать контракт по "Силе Сибири 2"
16 мая, 21:03
 
ЭкономикаКитайХэйхэХэйлунцзянСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала