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Как завязать галстук пошагово: фото, способы, узлы и простая инструкция
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15:55 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/galstuk-1756162442.html
Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы
Как завязать галстук пошагово: фото, способы, узлы и простая инструкция
Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы
Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:55
2024-12-03T15:55
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стиль
одежда
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая инструкция с фото, как правильно завязать галстук, — в материале РИА Новости.Что нужно знать о галстукеГалстук (в переводе с немецкого halstuch — "шейный платок") — классический мужской аксессуар, который применялся еще в древности. Предшественники галстука появились в Китае в конце III века до нашей эры. Тогда они больше походили на платки и были атрибутом военных.Со временем тенденции менялись, повязка на шее приобретала разные формы. Но ее роль была примерно одинаковой — украшать образ и обозначать статус своего носителя.Сегодня галстук надевают как на важные мероприятия, так в повседневной жизни. Способов завязывания узла насчитывается более 85, но пользуются популярностью лишь некоторые из них.Общие правила завязывания галстукаКаждый узел — это особая техника, которая должна сочетаться с моделью выбранного галстука. Во время завязывания аксессуара стоит придерживаться нескольких правил:Самые популярные узлыТак сложилось, что из всех видов узлов наиболее популярны:Связано это с тем, что при завязывании галстука более сложными способами возрастает вероятность ошибки. Многим не удается сделать красивый узел не только с первого, но и со второго и третьего раза."Кент", или простой узел"Кент" — самый легкий узел, с которого можно начать процесс знакомства с галстуками. Он не требует большого количества оборотов и сочетается с аксессуарами из толстых тканей (твид, шерсть и так далее). Во время завязывания широкий конец галстука является рабочей частью, в то время как узкий находится на одном месте. Такой узел подойдет как под классический стиль одежды, так и под неформальный.Пошаговая инструкция:"Четвертной""Четвертной" узел относится к числу универсальных и подходит под все модели костюмов и сорочек. Он также прост в завязывании, как и "Кент", но более симметричен.Пошаговая инструкция:"Принц Альберт"Этот узел имеет легкую асимметрию и выглядит более объемным по сравнению с простым. Его отличие от "Кента" лишь в том, что требуется двойное перекручивание при завязывании, оттого его еще часто называют "двойной простой".Пошаговая инструкция:"Пратт", или узел Шелби"Пратт" чем-то схож с узлом "Виндзор" и удачно сочетается с широкими и короткими моделями галстуков. Чаще всего такой вариант завязывания подходит под средний воротник с закругленными углами.Пошаговая инструкция:"Кельвин""Кельвин" — элегантный вид узла, который подходит как под классические сорочки, так и под рубашки с коротким воротником.Пошаговая инструкция:"Полувиндзор"Один из простых видов узлов, который можно носить с разными видами сорочек и преимущественно с широкими моделями аксессуаров. Особенность техники — небольшая ямочка в галстуке, которая образовывается в конце завязывания.Пошаговая инструкция:"Виндзор""Виндзор", или "Двойной Виндзор", — представитель больших узлов, который часто присутствует в классических образах. Он симметричный, ровный и сочетается с тонкими тканями галстуков. Важно иметь в виду, что в этом случае длина аксессуара должна быть на четыре-пять сантиметров больше стандартной, чтобы конечный узел получился удачным.Пошаговая инструкция:"Ориентал"По-другому этот узел зовут "восточным" из-за того, что он родом из стран Азии. Считается одним из самых простых, но в то же время не набрал большой популярности из-за сложности развязывания (он не самоосвобождающийся). Такой вариант узла лучше всего сочетается с широкими моделями из "тяжелых" тканей.Пошаговая инструкция:"Святой Андрей"Элегантный узел выполняется в форме креста и подходит к тонким и плотным тканям с рисунком. Несмотря на свой большой объем, аксессуар смотрится аккуратно и получается узким в финальном виде, поэтому подходит для рубашек, имеющих воротники с расставленными уголками.Пошаговая инструкция:"Никки"Этот узел чем-то напоминает форму треугольника или пирамиды и сохраняет длину ткани во время завязывания. Сорочка для такого варианта должна быть с узким воротником, а сам материал галстука не сильно плотным.Пошаговая инструкция:Галстук-бабочкаНесмотря на то что бабочки часто продаются в готовом виде, иногда приходится завязывать такой узел самостоятельно. Для этого существуют галстуки специальной формы. Такой аксессуар носят со смокингами и фраками, но и в неформальном стиле его также используют.Пошаговая инструкция:Редкие узлыСчитается, что чем сложнее узел, тем эффектнее он выглядит. Необычно завязанный аксессуар способен привлечь к себе внимание и повысить "цену" образа. Но незадача заключается в том, что такие узлы требуют больше времени для их создания, поэтому для них нужны сноровка и терпение."Тринити"Тринити — сложный, но набирающий популярность вид узла. Благодаря своей шестиугольной форме помогает выделиться из массы и подходит для носки на рубашке с острым воротником. Способ завязывания, в отличие от простых узлов, предусматривает работу с узким концом аксессуара (также как у "Элдриджа") и выполняется в 13 шагов.Пошаговая инструкция:"Элдридж"Один из необычных способов завязывания узлов. Он относительно молод — 2007 года "рождения". Подходит для средних и больших воротников рубашек и вяжется в 15 шагов.Пошаговая инструкция:"Ван Вейк"Этот узел отличается своей удлиненной и асимметричной формой. Он чем-то схож со спиралью и также считается сложным — выполняется в 11 шагов.Пошаговая инструкция:"Ганновер"Правильный, симметричный узел в форме треугольника большого размера, который носится только с широким воротником и завязывается в 11 шагов. Для создания этого узла рекомендуется использовать тонкие ткани, чтобы галстук смотрелся более изящно.Пошаговая инструкция:К редким узлам также относят: "Платтсбург", "Гранчестер", "Крестовый", "Диагональ", "Виллароза", "Онассис", "Висмара", "Кавендиш", "Манхэттен", "Мюррелл", "Пластрон", "Меровингов" и другие."Балтус"Внушительный размер узла заметно отличает его от других. Большое количество оборотов делает его самым крупным из всех, поэтому процесс завязывания предполагает использование тонких и эластичных тканей.Пошаговая инструкция:Галстук на резинкеГалстук на резинке — аксессуар, который особенно актуален не только для взрослых мужчин, но и мальчиков. Не нужно подбирать узел и учиться разным способам, когда можно купить уже готовое украшение, которое достаточно застегнуть на шее.Самые популярные галстуки на резинке:Особенно часто такие аксессуары включают в обязательную школьную форму, чтобы ребенок мог быстро собраться без чьей-либо помощи.Как выбрать галстукЧтобы определиться с моделью галстука, в первую очередь нужно начать с анализа своего гардероба — какие рубашки и костюмы носятся чаще других, какие у них расцветки и из каких материалов они изготовлены. Аксессуар должен сочетаться с другой одеждой по таким параметрам, как длина, цвет, рисунок и материал.Длина галстукаСтилисты утверждают, что, по правилам, галстук должен достигать ремня и немного касаться своим краем пряжки, но при этом ее не перекрывать полностью. Иногда можно пренебречь этим правилом в неформальном стиле, но это не всегда может смотреться эстетично.Существует таблица соотношения роста мужчины и рекомендуемой длины галстука:Цвет галстукаНе стоит выбирать один цвет для всех деталей образа, следует отдавать предпочтение галстукам разных оттенков. Аксессуар должен быть заметен на фоне других вещей, поэтому под яркие и темные галстуки подходят рубашки светлых и спокойных тонов. А если был сделан выбор в пользу темного костюма и сорочки, то можно сыграть на контрасте и подобрать более светлую модель галстука.Рисунок галстукаЕсли был приобретен галстук с принтом, то одежда должна быть однотонной и гармонирующей с ним. Но если хочется поэкспериментировать, то можно попробовать сочетание мелких и крупных рисунков. К классическим вариантам принта на галстуке относят диагональную полоску, горошек, квадраты и линии. Для неформальной обстановки можно подобрать аксессуар с более необычными принтами — цветы, шутливые надписи, животные, мультяшные герои и так далее.Материал галстукаВнешний вид аксессуара напрямую зависит от качества и текстуры материала. Обычно галстук выполняется из натуральных тканей — хлопка, шерсти, шелка или льна. Если отдать предпочтение искусственным, например полиэстеру, то есть риск удешевить образ и к тому же потратить деньги впустую. Такой аксессуар выдержит максимум несколько стирок.Для зимних и осенних образов лучше подходит галстук из шерсти или тяжелого шелка. А для весенне-летних — хлопковые или льняные ткани.Как правильно носить галстукСовсем не факт, что если галстук и рубашка принадлежат к одному официальному стилю, то они хорошо сочетаются друг с другом. Важно соблюдать правила подбора цветов и материалов. Кроме того, существуют некоторые нюансы, которые стоит учесть во время ношения галстука.
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мода, стиль, одежда, россия
мода, стиль, Одежда, Россия

Как завязать галстук: пошаговая инструкция с фото — основные узлы

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaДевушка завязывает мужчине галстук
Девушка завязывает мужчине галстук - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Галстук — важный элемент гардероба каждого мужчины, предпочитающего деловой стиль. Существует множество простых и сложных способов завязывать узел. Пошаговая инструкция с фото, как правильно завязать галстук, — в материале РИА Новости.

Что нужно знать о галстуке

Галстук (в переводе с немецкого halstuch — "шейный платок") — классический мужской аксессуар, который применялся еще в древности. Предшественники галстука появились в Китае в конце III века до нашей эры. Тогда они больше походили на платки и были атрибутом военных.
© Pixabay / TooMuchCoffeeManГалстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / TooMuchCoffeeMan
Галстуки
Со временем тенденции менялись, повязка на шее приобретала разные формы. Но ее роль была примерно одинаковой — украшать образ и обозначать статус своего носителя.
Сегодня галстук надевают как на важные мероприятия, так в повседневной жизни. Способов завязывания узла насчитывается более 85, но пользуются популярностью лишь некоторые из них.

Общие правила завязывания галстука

Каждый узел — это особая техника, которая должна сочетаться с моделью выбранного галстука. Во время завязывания аксессуара стоит придерживаться нескольких правил:
  • завязывать галстук нужно только на воротнике рубашки, чтобы получить наилучшую форму узла;
  • узкий край аксессуара должен быть короче широкого;
  • не стоит сильно затягивать галстук на шее, перекрывая дыхание и создавая складки на воротнике;
  • узел должен получиться "собранным" на вид — не перетянутым или расслабленным;
  • для официального дресс-кода кончик галстука должен достигать ремня, но не перекрывать его;
  • для сложных узлов стоит использовать аксессуар из тонких тканей.
© Pixabay / BMACCЗавязывание галстука
Завязывание галстука - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / BMACC
Завязывание галстука

Самые популярные узлы

Так сложилось, что из всех видов узлов наиболее популярны:
  • "Кент";
  • "Четвертной";
  • "Принц Альберт";
  • "Кельвин";
  • "Пратт";
  • "Полувиндзор";
  • "Виндзор";
  • галстук-бабочка;
  • "Святой Андрей";
  • "Никки";
  • "Ориентал".
Связано это с тем, что при завязывании галстука более сложными способами возрастает вероятность ошибки. Многим не удается сделать красивый узел не только с первого, но и со второго и третьего раза.
© Pixabay / It is NOT permitted to sell my images with StockAgenciesГалстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / It is NOT permitted to sell my images with StockAgencies
Галстуки

"Кент", или простой узел

"Кент" — самый легкий узел, с которого можно начать процесс знакомства с галстуками. Он не требует большого количества оборотов и сочетается с аксессуарами из толстых тканей (твид, шерсть и так далее). Во время завязывания широкий конец галстука является рабочей частью, в то время как узкий находится на одном месте. Такой узел подойдет как под классический стиль одежды, так и под неформальный.
© ИнфографикаУзел "Кент"
Узел Кент
© Инфографика
Узел "Кент"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Обернуть галстук вокруг шеи швом наружу, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
  2. 2.
    Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
  3. 3.
    Пропустить широкую часть под узкую. Снова взять в руки широкую и провести с правой стороны на левую, тем самым оборачивая узкую часть.
  4. 4.
    Продеть широкий конец в ворот галстука (отверстие) наверх.
  5. 5.
    Не затягивая узел, создать левой рукой небольшую петлю на передней части узла. Правой рукой продеть широкую часть в петлю спереди.
  6. 6.
    Не туго затянуть узел и поправить при необходимости.

"Четвертной"

"Четвертной" узел относится к числу универсальных и подходит под все модели костюмов и сорочек. Он также прост в завязывании, как и "Кент", но более симметричен.
© Инфографика"Четвертной" узел
Четвертной узел
© Инфографика
"Четвертной" узел
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Обернуть галстук вокруг шеи швом внутрь, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
  2. 2.
    Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
  3. 3.
    Продеть широкую часть под галстуком наверх.
  4. 4.
    Опустить широкий конец с правой стороны от узла и продеть справа налево.
  5. 5.
    Обернуть узкую часть широкой и пропустить ее наверх, контролируя небольшую петлю левой рукой.
  6. 6.
    Продеть широкий конец в петлю спереди.
  7. 7.
    Не туго завязать галстук.

"Принц Альберт"

Этот узел имеет легкую асимметрию и выглядит более объемным по сравнению с простым. Его отличие от "Кента" лишь в том, что требуется двойное перекручивание при завязывании, оттого его еще часто называют "двойной простой".
© ИнфографикаУзел "Принц Альберт"
Узел Принц Альберт
© Инфографика
Узел "Принц Альберт"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Обернуть галстук вокруг шеи швом внутрь, чтобы широкая часть была с правой стороны, а ее край — ниже узкой.
  2. 2.
    Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
  3. 3.
    Пропустить широкую часть под узкую.
  4. 4.
    Снова взять в руки широкую часть и провести с правой стороны на левую, тем самым оборачивая узкую часть. Если галстук из тонкой ткани, то можно обернуть третий раз для большей объемности.
  5. 5.
    Повторить действие под номером четыре.
  6. 6.
    Широкий конец аксессуара перекинуть правой рукой через узкий.
  7. 7.
    Продеть широкий конец наверх.
  8. 8.
    Не затягивая узел, создать левой рукой небольшую петлю на передней части узла. Правой рукой продеть широкую часть в петлю спереди.
  9. 9.
    Не туго затянуть узел и поправить при необходимости.

"Пратт", или узел Шелби

"Пратт" чем-то схож с узлом "Виндзор" и удачно сочетается с широкими и короткими моделями галстуков. Чаще всего такой вариант завязывания подходит под средний воротник с закругленными углами.
© ИнфографикаУзел "Пратт"
Узел Пратт
© Инфографика
Узел "Пратт"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу. Тонкая часть при этом должна доставать до пупка.
  2. 2.
    Узкий край перекрестить с широким налево.
  3. 3.
    Завернуть широкий конец вверх за ворот галстука.
  4. 4.
    Вытянуть рабочую часть в правую сторону.
  5. 5.
    Перетянуть широкую часть спереди над узкой влево.
  6. 6.
    Завернуть широкий конец снизу вверх за ворот галстука, образуя петлю.
  7. 7.
    Опустить рабочую часть в петлю.
  8. 8.
    Затянуть галстук.

"Кельвин"

"Кельвин" — элегантный вид узла, который подходит как под классические сорочки, так и под рубашки с коротким воротником.
© ИнфографикаУзел "Кельвин"
Узел Кельвин
© Инфографика
Узел "Кельвин"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу. Тонкая часть при этом должна доставать до пупка.
  2. 2.
    Узкий край перекрестить с широким налево.
  3. 3.
    Завернуть широкую часть над узкой влево.
  4. 4.
    Обернуть узкий край широким направо.
  5. 5.
    Снова повторить для образования небольшой петли.
  6. 6.
    Пустить широкий конец вверх.
  7. 7.
    Рабочую часть направить в петлю.
  8. 8.
    Затянуть узел и расправить при необходимости.

"Полувиндзор"

Один из простых видов узлов, который можно носить с разными видами сорочек и преимущественно с широкими моделями аксессуаров. Особенность техники — небольшая ямочка в галстуке, которая образовывается в конце завязывания.
© ИнфографикаУзел "Полувиндзор"
Узел Полувиндзор
© Инфографика
Узел "Полувиндзор"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом внутрь.
  2. 2.
    Узкий край перекрестить с широким налево.
  3. 3.
    Завернуть широкую часть над узкой влево.
  4. 4.
    Затем продеть рабочий конец наверх вправо и опустить.
  5. 5.
    Переместить широкий край над узлом в левую сторону, образуя петлю.
  6. 6.
    Завернуть широкий конец вверх влево.
  7. 7.
    Вдеть рабочую часть в петлю.
  8. 8.
    Затянуть галстук.

"Виндзор"

"Виндзор", или "Двойной Виндзор", — представитель больших узлов, который часто присутствует в классических образах. Он симметричный, ровный и сочетается с тонкими тканями галстуков. Важно иметь в виду, что в этом случае длина аксессуара должна быть на четыре-пять сантиметров больше стандартной, чтобы конечный узел получился удачным.
© ИнфографикаУзел "Виндзор"
Узел Виндзор
© Инфографика
Узел "Виндзор"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Накинуть галстук на шею, чтобы узкий конец был справа швом внутрь.
  2. 2.
    Узкий край перекрестить с широким налево.
  3. 3.
    Широкий конец завести через ворот галстука наверх.
  4. 4.
    Рабочую часть опустить влево и провести под узлом.
  5. 5.
    Завести широкий конец за узкий.
  6. 6.
    Широкую часть пустить за ворот галстука.
  7. 7.
    Обернуть этой же частью вниз.
  8. 8.
    Рабочий конец направить вправо над узлом.
  9. 9.
    Пустить под ворот галстука наверх.
  10. 10.
    Опустить конец через петлю.
  11. 11.
    Затянуть узел и при необходимости поправить.

"Ориентал"

По-другому этот узел зовут "восточным" из-за того, что он родом из стран Азии. Считается одним из самых простых, но в то же время не набрал большой популярности из-за сложности развязывания (он не самоосвобождающийся). Такой вариант узла лучше всего сочетается с широкими моделями из "тяжелых" тканей.
© ИнфографикаУзел "Ориентал"
Узел Ориентал
© Инфографика
Узел "Ориентал"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
  2. 2.
    Перекрестить две части так, чтобы узкая была поверх широкой.
  3. 3.
    Завернуть широкий конец в левую сторону через узкую часть.
  4. 4.
    Провести рабочий край через ворот галстука.
  5. 5.
    Продеть в петлю.
  6. 6.
    Завязать галстук и расправить.

"Святой Андрей"

Элегантный узел выполняется в форме креста и подходит к тонким и плотным тканям с рисунком. Несмотря на свой большой объем, аксессуар смотрится аккуратно и получается узким в финальном виде, поэтому подходит для рубашек, имеющих воротники с расставленными уголками.
© ИнфографикаУзел "Святой Андрей"
Узел Святой Андрей
© Инфографика
Узел "Святой Андрей"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
  2. 2.
    Перекрестить две части так, чтобы узкая часть была поверх широкой.
  3. 3.
    Обернуть широким концом узкую вправо.
  4. 4.
    Этот же край пустить наверх.
  5. 5.
    Рабочую часть завести за ворот галстука наверх.
  6. 6.
    Направить край вниз в левую сторону.
  7. 7.
    Перекинуть широкий конец вокруг узла вправо.
  8. 8.
    Поднять рабочую часть за ворот галстука и провести в петлю.
  9. 9.
    Затянуть и расправить галстук.

"Никки"

Этот узел чем-то напоминает форму треугольника или пирамиды и сохраняет длину ткани во время завязывания. Сорочка для такого варианта должна быть с узким воротником, а сам материал галстука не сильно плотным.
© ИнфографикаУзел "Никки"
Узел Никки
© Инфографика
Узел "Никки"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Перекинуть галстук через шею, чтобы узкий конец был справа швом наружу и короче широкого.
  2. 2.
    Перекрестить две части так, чтобы узкая была поверх широкой.
  3. 3.
    Широкий край поднять и провести за ворот галстука.
  4. 4.
    Рабочую часть опустить в левую сторону.
  5. 5.
    Перекинуть над узким краем в правую.
  6. 6.
    Поднять широкий конец через ворот галстука.
  7. 7.
    Продеть в петлю.
  8. 8.
    Затянуть и расправить галстук.

Галстук-бабочка

Несмотря на то что бабочки часто продаются в готовом виде, иногда приходится завязывать такой узел самостоятельно. Для этого существуют галстуки специальной формы. Такой аксессуар носят со смокингами и фраками, но и в неформальном стиле его также используют.
© ИнфографикаГалстук-бабочка
Галстук-бабочка
© Инфографика
Галстук-бабочка
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Расположить ткань на шее швом внутрь, при этом левая часть должна быть короче правой.
  2. 2.
    Перекинуть правый конец над левым.
  3. 3.
    Длинную часть провести под петлей наверх.
  4. 4.
    Короткую часть сложить в три слоя гармошкой.
  5. 5.
    Длинный конец опустить из петли над гармошкой, придерживаясь центра.
  6. 6.
    Сложить длинную часть в три слоя гармошкой.
  7. 7.
    Закинуть рабочую часть на плечо и свернуть, чтобы сгиб приходился на широкий край.
  8. 8.
    В сформированную петлю протянуть правый край.
  9. 9.
    Потянуть бабочку за два крыла.
  10. 10.
    Расправить готовый галстук.

Редкие узлы

Считается, что чем сложнее узел, тем эффектнее он выглядит. Необычно завязанный аксессуар способен привлечь к себе внимание и повысить "цену" образа. Но незадача заключается в том, что такие узлы требуют больше времени для их создания, поэтому для них нужны сноровка и терпение.

"Тринити"

Тринити — сложный, но набирающий популярность вид узла. Благодаря своей шестиугольной форме помогает выделиться из массы и подходит для носки на рубашке с острым воротником. Способ завязывания, в отличие от простых узлов, предусматривает работу с узким концом аксессуара (также как у "Элдриджа") и выполняется в 13 шагов.
© ИнфографикаУзел "Тринити"
Узел Тринити
© Инфографика
Узел "Тринити"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Поместить галстук на шею швами внутрь так, чтобы справа был более короткий широкий край.
  2. 2.
    Перекрестить узкую часть с широкой.
  3. 3.
    Поднять рабочий край к подбородку.
  4. 4.
    Перекинуть узкий конец через ворот галстука и направить вниз по правой стороне.
  5. 5.
    Широкий край повернуть в правую сторону.
  6. 6.
    Узкий конец поднять.
  7. 7.
    Перекинуть узкую часть через ворот галстука и опустить с уклоном направо.
  8. 8.
    Обвить широкую часть рабочей и поднять к вороту галстука.
  9. 9.
    Направить рабочий край вниз, продевая через узел.
  10. 10.
    Повернуть этот же край в правую сторону.
  11. 11.
    Через петлю продеть узкую часть, завернув ее под широкую концом вправо.
  12. 12.
    Затянуть узел и спрятать узкий конец под воротником.
  13. 13.
    Расправить галстук.

"Элдридж"

Один из необычных способов завязывания узлов. Он относительно молод — 2007 года "рождения". Подходит для средних и больших воротников рубашек и вяжется в 15 шагов.
© ИнфографикаУзел "Элдридж"
Узел Элдридж
© Инфографика
Узел "Элдридж"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Накинуть на шею изделие швами внутрь так, чтобы широкий конец был справа и короче узкой части.
  2. 2.
    Перекрестить узкий конец над широким.
  3. 3.
    Обернуть широкой частью галстук слева направо.
  4. 4.
    Потянуть узкий край к шее и запустить в ворот галстука.
  5. 5.
    Обернуть воротник и вытащить узкую часть влево.
  6. 6.
    Переложить широкий конец слева направо и продеть под воротом галстука.
  7. 7.
    Потянуть узкий край вниз в левую сторону и продеть под широким.
  8. 8.
    Провести узкую часть через петлю на стороне узла.
  9. 9.
    Потянуть и слегка затянуть узкий конец с акцентом влево.
  10. 10.
    Закинуть рабочую часть под воротник влево вниз.
  11. 11.
    Этот же конец снова закинуть под воротник, перемещая слева направо, при этом его вытянув в правую сторону.
  12. 12.
    Продеть через петлю узкую часть на стороне узла.
  13. 13.
    Потянуть за узкий край, слегка затягивая.
  14. 14.
    Оставшийся узкий конец спрятать в воротник рубашки.
  15. 15.
    Поправить готовый галстук.

"Ван Вейк"

Этот узел отличается своей удлиненной и асимметричной формой. Он чем-то схож со спиралью и также считается сложным — выполняется в 11 шагов.
© ИнфографикаУзел "Ван Вейк"
Узел Ван Вейк
© Инфографика
Узел "Ван Вейк"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Поместить галстук на шею швами внутрь так, чтобы справа был более короткий узкий край.
  2. 2.
    Перекрестить широкий край с узким вправо.
  3. 3.
    Завернуть широкую часть в левую сторону вниз под узкой.
  4. 4.
    Обернуть широкую часть сверху над узкой в правую сторону.
  5. 5.
    Повторить оборот внизу.
  6. 6.
    Закончить оборот сверху вправо вокруг короткого края.
  7. 7.
    Снова повторить оборот снизу широкой частью.
  8. 8.
    Перекинуть эту же часть сверху в правую сторону.
  9. 9.
    Пустить широкую часть в петлю, не затягивая до конца, чтобы получилось небольшое отверстие.
  10. 10.
    Опустить рабочий край через отверстие вниз.
  11. 11.
    Затянуть узел широким концом вниз и расправить галстук.

"Ганновер"

Правильный, симметричный узел в форме треугольника большого размера, который носится только с широким воротником и завязывается в 11 шагов. Для создания этого узла рекомендуется использовать тонкие ткани, чтобы галстук смотрелся более изящно.
© ИнфографикаУзел "Ганновер"
Узел Ганновер
© Инфографика
Узел "Ганновер"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Поместить галстук на шею швами наружу так, чтобы справа был более короткий узкий край.
  2. 2.
    Скрестить оба конца так, чтобы широкий край был под узким.
  3. 3.
    Рабочую часть перекинуть через узкую вправо.
  4. 4.
    Поднять широкий конец вверх через ворот галстука.
  5. 5.
    Опустить вниз через правую сторону.
  6. 6.
    Обернуть широкий край вокруг узкого.
  7. 7.
    Поместить широкий конец за ворот еще раз.
  8. 8.
    Направить рабочий край вниз в правую сторону, при этом сильно не затягивая.
  9. 9.
    Обернуть широкую часть вокруг узкой влево.
  10. 10.
    Направить рабочий край через ворот галстука и опустить через петлю.
  11. 11.
    Затянуть и расправить аксессуар.
К редким узлам также относят: "Платтсбург", "Гранчестер", "Крестовый", "Диагональ", "Виллароза", "Онассис", "Висмара", "Кавендиш", "Манхэттен", "Мюррелл", "Пластрон", "Меровингов" и другие.

"Балтус"

Внушительный размер узла заметно отличает его от других. Большое количество оборотов делает его самым крупным из всех, поэтому процесс завязывания предполагает использование тонких и эластичных тканей.
© ИнфографикаУзел "Балтус"
Узел Балтус
© Инфографика
Узел "Балтус"
Пошаговая инструкция:
  1. 1.
    Поместить галстук на шею швами наружу так, чтобы справа был более короткий узкий край.
  2. 2.
    Перекинуть широкий край под узкий.
  3. 3.
    Поднять широкую часть.
  4. 4.
    Завести ее за ворот галстука и опустить в правую сторону.
  5. 5.
    Обернуть рабочий край через ворот еще раз.
  6. 6.
    Опустить широкий край вниз в левую сторону.
  7. 7.
    Снова поднять широкий конец и заправить за ворот галстука.
  8. 8.
    Опустить эту же часть через правую сторону.
  9. 9.
    Обернуть рабочий край влево поверх узкой части.
  10. 10.
    Заправить широкую часть за ворот.
  11. 11.
    Этот же конец пропустить через петлю.
  12. 12.
    Завязать галстук и расправить.

Галстук на резинке

Галстук на резинке — аксессуар, который особенно актуален не только для взрослых мужчин, но и мальчиков. Не нужно подбирать узел и учиться разным способам, когда можно купить уже готовое украшение, которое достаточно застегнуть на шее.
© Pixabay / Akshay93Мужчина в деловом костюме
Мужчина в деловом костюме - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / Akshay93
Мужчина в деловом костюме
Самые популярные галстуки на резинке:
  • классический;
  • бант;
  • бабочка.
Особенно часто такие аксессуары включают в обязательную школьную форму, чтобы ребенок мог быстро собраться без чьей-либо помощи.

Как выбрать галстук

Чтобы определиться с моделью галстука, в первую очередь нужно начать с анализа своего гардероба — какие рубашки и костюмы носятся чаще других, какие у них расцветки и из каких материалов они изготовлены. Аксессуар должен сочетаться с другой одеждой по таким параметрам, как длина, цвет, рисунок и материал.
© Pixabay / FULVIO_TOGNONГалстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / FULVIO_TOGNON
Галстуки

Длина галстука

Стилисты утверждают, что, по правилам, галстук должен достигать ремня и немного касаться своим краем пряжки, но при этом ее не перекрывать полностью. Иногда можно пренебречь этим правилом в неформальном стиле, но это не всегда может смотреться эстетично.
Существует таблица соотношения роста мужчины и рекомендуемой длины галстука:

Рост мужчины

Длина галстука

Ширина галстука

До 178 см

135-145 см

6-9 см

От 179 до 188 см

до 150 см

7-10 см

Свыше 189 см

155-165 см

7-10 см

Цвет галстука

Не стоит выбирать один цвет для всех деталей образа, следует отдавать предпочтение галстукам разных оттенков. Аксессуар должен быть заметен на фоне других вещей, поэтому под яркие и темные галстуки подходят рубашки светлых и спокойных тонов. А если был сделан выбор в пользу темного костюма и сорочки, то можно сыграть на контрасте и подобрать более светлую модель галстука.

Рисунок галстука

Если был приобретен галстук с принтом, то одежда должна быть однотонной и гармонирующей с ним. Но если хочется поэкспериментировать, то можно попробовать сочетание мелких и крупных рисунков. К классическим вариантам принта на галстуке относят диагональную полоску, горошек, квадраты и линии. Для неформальной обстановки можно подобрать аксессуар с более необычными принтами — цветы, шутливые надписи, животные, мультяшные герои и так далее.
© Pixabay / pasja1000Галстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / pasja1000
Галстуки

Материал галстука

Внешний вид аксессуара напрямую зависит от качества и текстуры материала. Обычно галстук выполняется из натуральных тканей — хлопка, шерсти, шелка или льна. Если отдать предпочтение искусственным, например полиэстеру, то есть риск удешевить образ и к тому же потратить деньги впустую. Такой аксессуар выдержит максимум несколько стирок.
Для зимних и осенних образов лучше подходит галстук из шерсти или тяжелого шелка. А для весенне-летних — хлопковые или льняные ткани.
© Pixabay / Jeremy MarxГалстук
Галстук - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / Jeremy Marx
Галстук

Как правильно носить галстук

Совсем не факт, что если галстук и рубашка принадлежат к одному официальному стилю, то они хорошо сочетаются друг с другом. Важно соблюдать правила подбора цветов и материалов. Кроме того, существуют некоторые нюансы, которые стоит учесть во время ношения галстука.
  • Самое важное — галстук целесообразно подбирать к одежде, а не наоборот. Так будет проще собирать образы.
  • Узел должен подходить под форму лица. Например, выпуклые виды узлов гармоничнее смотрятся с пышными щеками и выпирающим лбом. В то время как более строгие узлы с четкой окантовкой подходят выступающим скулам и выраженному подбородку.
  • Галстук предпочтительно носят с пиджаком или жилетом. Но если на дворе лето, то допускается ношение галстука или бабочки только с рубашками неформального стиля (свободное облегание, закатанные рукава и так далее).
  • Нельзя забывать про фактуру тканей. Если рубашка из матового материала, то можно надеть галстук с глянцевым отливом.
  • Необходимо заправлять узкий конец галстука в пришитую петлю или воротник, чтобы тот не болтался и не выглядывал за основную часть аксессуара.
© Pixabay / pasja1000Галстуки
Галстуки - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Pixabay / pasja1000
Галстуки
 
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