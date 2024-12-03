https://ria.ru/20241203/frantsiya-1986989639.html

Le Monde пророчит отставку правительству Франции на этой неделе

Le Monde пророчит отставку правительству Франции на этой неделе - РИА Новости, 03.12.2024

Le Monde пророчит отставку правительству Франции на этой неделе

Правительство Франции может уйти в отставку уже на этой неделе из-за того, что в понедельник премьер-министр Мишель Барнье воспользовался конституционной... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T01:05

2024-12-03T01:05

2024-12-03T01:05

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Франции может уйти в отставку уже на этой неделе из-за того, что в понедельник премьер-министр Мишель Барнье воспользовался конституционной статьей 49.3 для утверждения законопроекта о бюджете социального страхования без проведения голосования в парламенте, где президентская фракция не имеет большинства, сообщает Le Monde.После этого оппозиционные фракции, как левые, так и правые, объявили о намерении инициировать вотум недоверия к правительству. Голосование намечено на среду. Блок левых в сочетании с фракцией правого "Национального объединения" под руководством Марин Ле Пен смогут собрать необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). В результате, правительство будет вынуждено подать в отставку. Как заявила Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, Барнье не прислушался к "красным линиям", обозначенным партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради бюджетной экономии.В отсутствие согласованного бюджета на 2025 год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера.Макрон после поражения его партии на выборах в Европарламент в июне заявил о роспуске парламента Франции. Внеочередные выборы прошли в два тура и завершились в начале июля. Результаты выборов, на которых ни одна фракция – блок левых "Новый народный фронт", правое "Национальное объединение" и президентская фракция "Вместе за республику" - не получили абсолютного большинства, привели к политическому кризису в стране. Более 50 дней президент не мог назначить премьер-министра. Левые, чей блок получил большинство мандатов в Нацсобрании, выдвинули своего кандидата, однако Макрон его отверг. Левые начали требовать отставки Макрона и заявили, что выдвинут вотум недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года.Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.

https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986927346.html

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в мире, франция, европа, мишель барнье, марин ле пен, европарламент, парламент франции