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Le Monde пророчит отставку правительству Франции на этой неделе - РИА Новости, 03.12.2024
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01:05 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/frantsiya-1986989639.html
Le Monde пророчит отставку правительству Франции на этой неделе
Le Monde пророчит отставку правительству Франции на этой неделе - РИА Новости, 03.12.2024
Le Monde пророчит отставку правительству Франции на этой неделе
Правительство Франции может уйти в отставку уже на этой неделе из-за того, что в понедельник премьер-министр Мишель Барнье воспользовался конституционной... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T01:05
2024-12-03T01:05
в мире
франция
европа
мишель барнье
марин ле пен
европарламент
парламент франции
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Франции может уйти в отставку уже на этой неделе из-за того, что в понедельник премьер-министр Мишель Барнье воспользовался конституционной статьей 49.3 для утверждения законопроекта о бюджете социального страхования без проведения голосования в парламенте, где президентская фракция не имеет большинства, сообщает Le Monde.После этого оппозиционные фракции, как левые, так и правые, объявили о намерении инициировать вотум недоверия к правительству. Голосование намечено на среду. Блок левых в сочетании с фракцией правого "Национального объединения" под руководством Марин Ле Пен смогут собрать необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). В результате, правительство будет вынуждено подать в отставку. Как заявила Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, Барнье не прислушался к "красным линиям", обозначенным партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради бюджетной экономии.В отсутствие согласованного бюджета на 2025 год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера.Макрон после поражения его партии на выборах в Европарламент в июне заявил о роспуске парламента Франции. Внеочередные выборы прошли в два тура и завершились в начале июля. Результаты выборов, на которых ни одна фракция – блок левых "Новый народный фронт", правое "Национальное объединение" и президентская фракция "Вместе за республику" - не получили абсолютного большинства, привели к политическому кризису в стране. Более 50 дней президент не мог назначить премьер-министра. Левые, чей блок получил большинство мандатов в Нацсобрании, выдвинули своего кандидата, однако Макрон его отверг. Левые начали требовать отставки Макрона и заявили, что выдвинут вотум недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года.Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986927346.html
https://ria.ru/20241202/le-pen-1986930193.html
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в мире, франция, европа, мишель барнье, марин ле пен, европарламент, парламент франции
В мире, Франция, Европа, Мишель Барнье, Марин Ле Пен, Европарламент, Парламент Франции
Le Monde пророчит отставку правительству Франции на этой неделе

Le Monde: правительство Франции может уйти в отставку из-за спорного закона

© Depositphotos.com / AndreyKrЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Depositphotos.com / AndreyKr
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Правительство Франции может уйти в отставку уже на этой неделе из-за того, что в понедельник премьер-министр Мишель Барнье воспользовался конституционной статьей 49.3 для утверждения законопроекта о бюджете социального страхования без проведения голосования в парламенте, где президентская фракция не имеет большинства, сообщает Le Monde.
После этого оппозиционные фракции, как левые, так и правые, объявили о намерении инициировать вотум недоверия к правительству. Голосование намечено на среду. Блок левых в сочетании с фракцией правого "Национального объединения" под руководством Марин Ле Пен смогут собрать необходимое большинство голосов (минимум 289 из 577). В результате, правительство будет вынуждено подать в отставку.
Премьер Франции Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Премьер Франции провел закон о бюджете соцстрахования в обход парламента
Вчера, 17:51
Как заявила Ле Пен, чья позиция является решающей в голосовании, Барнье не прислушался к "красным линиям", обозначенным партией, включая отмену переноса индексации пенсий ради бюджетной экономии.
В отсутствие согласованного бюджета на 2025 год автоматически будет действовать бюджет прошлого года. Барнье и его кабмин продолжат исполнять свои функции до назначения нового премьера.
Макрон после поражения его партии на выборах в Европарламент в июне заявил о роспуске парламента Франции. Внеочередные выборы прошли в два тура и завершились в начале июля. Результаты выборов, на которых ни одна фракция – блок левых "Новый народный фронт", правое "Национальное объединение" и президентская фракция "Вместе за республику" - не получили абсолютного большинства, привели к политическому кризису в стране. Более 50 дней президент не мог назначить премьер-министра. Левые, чей блок получил большинство мандатов в Нацсобрании, выдвинули своего кандидата, однако Макрон его отверг. Левые начали требовать отставки Макрона и заявили, что выдвинут вотум недоверия его правительству. Макрон, чей рейтинг, согласно октябрьскому опросу Verian-Epoka для издания Figaro Magazine, упал до рекордного минимума (17%), неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения своего второго мандата в мае 2027 года.
Законопроект о французском бюджете на 2025 год предполагал введение режима "жесткой экономии". Барнье заявил, что власти планируют сократить государственные расходы на 40 миллиардов евро в 2025 году, еще 20 миллиардов планируется получить в рамках повышения налогов. Он заявил, что власти намерены за счет вклада богатых граждан и крупных компаний снижать госдолг Франции, который достиг 3,228 триллиона евро (112% ВВП), из-за чего позиции Франции в Европе слабеют. Он также сообщил, что планирует сократить бюджетный дефицит с предполагаемых 6,1% до 5% ВВП в 2025 году и 3% ВВП - к 2029 году.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Партия Ле Пен подтвердила, что поддержит вотум недоверия правительству
Вчера, 18:01
 
В миреФранцияЕвропаМишель БарньеМарин Ле ПенЕвропарламентПарламент Франции
 
 
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