https://ria.ru/20241203/frantsija-1987162291.html

CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета

CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета - РИА Новости, 03.12.2024

CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета

Американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась перевозить из Франции в США россиянку, которая ранее незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка и долетела до... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:24

2024-12-03T18:24

2024-12-03T18:24

в мире

сша

нью-йорк (город)

париж

delta air lines

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась перевозить из Франции в США россиянку, которая ранее незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, после чего отказалась возвращаться обратно, сообщает телеканал CNN. "Delta Air Lines отказалась перевозить россиянку, которая пробралась на рейс в Париж из Нью-Йорка на прошлой неделе, заявил представитель аэропорта Парижа", - говорится в публикации. Отмечается, что обратный рейс из французской столицы в Нью-Йорк был запланирован во вторник на 14.30 по местному времени (16.30 мск). Россиянка уже была на борту вместе с шестью американскими маршалами в тот момент, когда Delta Air Lines отказалась везти ее в США. По данным телеканала, теперь из Парижа ее хотят выслать в Америку уже под французским эскортом. Также указывается, что США продолжают расследование по факту того, как россиянке удалось первоначально проникнуть на рейс американской авиакомпании из Нью-Йорка, не имея при себе билета, но сумев пройти все пункты досмотра. Управление транспортной безопасности США готовит гражданское дело против женщины. Россиянку ранее планировали вернуть из Парижа в субботу, однако она вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно, отказываясь возвращаться в США.

https://ria.ru/20241201/bezbiletnitsa-1986688814.html

https://ria.ru/20240317/rossiyanka-1933712196.html

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нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), париж, delta air lines