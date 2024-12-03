Рейтинг@Mail.ru
CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/frantsija-1987162291.html
CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета
CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета - РИА Новости, 03.12.2024
CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета
Американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась перевозить из Франции в США россиянку, которая ранее незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка и долетела до... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:24
2024-12-03T18:24
в мире
сша
нью-йорк (город)
париж
delta air lines
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104245/42/1042454263_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_146259d4010a58ac553c4c1c38ee34d8.jpg
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась перевозить из Франции в США россиянку, которая ранее незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, после чего отказалась возвращаться обратно, сообщает телеканал CNN. "Delta Air Lines отказалась перевозить россиянку, которая пробралась на рейс в Париж из Нью-Йорка на прошлой неделе, заявил представитель аэропорта Парижа", - говорится в публикации. Отмечается, что обратный рейс из французской столицы в Нью-Йорк был запланирован во вторник на 14.30 по местному времени (16.30 мск). Россиянка уже была на борту вместе с шестью американскими маршалами в тот момент, когда Delta Air Lines отказалась везти ее в США. По данным телеканала, теперь из Парижа ее хотят выслать в Америку уже под французским эскортом. Также указывается, что США продолжают расследование по факту того, как россиянке удалось первоначально проникнуть на рейс американской авиакомпании из Нью-Йорка, не имея при себе билета, но сумев пройти все пункты досмотра. Управление транспортной безопасности США готовит гражданское дело против женщины. Россиянку ранее планировали вернуть из Парижа в субботу, однако она вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно, отказываясь возвращаться в США.
https://ria.ru/20241201/bezbiletnitsa-1986688814.html
https://ria.ru/20240317/rossiyanka-1933712196.html
сша
нью-йорк (город)
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104245/42/1042454263_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_4938d726be13cb561962a25b3fcb98cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), париж, delta air lines
В мире, США, Нью-Йорк (город), Париж, Delta Air Lines
CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета

Delta Air Lines отказалась перевозить россиянку без билета из Франции в США

© Flickr / Pieter van MarionСамолет Delta Air Lines
Самолет Delta Air Lines - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Flickr / Pieter van Marion
Самолет Delta Air Lines. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась перевозить из Франции в США россиянку, которая ранее незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, после чего отказалась возвращаться обратно, сообщает телеканал CNN.
"Delta Air Lines отказалась перевозить россиянку, которая пробралась на рейс в Париж из Нью-Йорка на прошлой неделе, заявил представитель аэропорта Парижа", - говорится в публикации.
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
CNN: россиянка улетела из Нью-Йорка в Париж без билета и сорвала депортацию
1 декабря, 06:45
Отмечается, что обратный рейс из французской столицы в Нью-Йорк был запланирован во вторник на 14.30 по местному времени (16.30 мск). Россиянка уже была на борту вместе с шестью американскими маршалами в тот момент, когда Delta Air Lines отказалась везти ее в США.
По данным телеканала, теперь из Парижа ее хотят выслать в Америку уже под французским эскортом.
Также указывается, что США продолжают расследование по факту того, как россиянке удалось первоначально проникнуть на рейс американской авиакомпании из Нью-Йорка, не имея при себе билета, но сумев пройти все пункты досмотра. Управление транспортной безопасности США готовит гражданское дело против женщины.
Россиянку ранее планировали вернуть из Парижа в субботу, однако она вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно, отказываясь возвращаться в США.
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Похищенную в Мексике россиянку отпустили
17 марта, 15:34
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ПарижDelta Air Lines
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала