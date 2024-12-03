CNN: Delta Air Lines отказалась возвращать в США россиянку без билета
Delta Air Lines отказалась перевозить россиянку без билета из Франции в США
© Flickr / Pieter van MarionСамолет Delta Air Lines
© Flickr / Pieter van Marion
Самолет Delta Air Lines. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Air Lines отказалась перевозить из Франции в США россиянку, которая ранее незаконно проникла на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, после чего отказалась возвращаться обратно, сообщает телеканал CNN.
"Delta Air Lines отказалась перевозить россиянку, которая пробралась на рейс в Париж из Нью-Йорка на прошлой неделе, заявил представитель аэропорта Парижа", - говорится в публикации.
Отмечается, что обратный рейс из французской столицы в Нью-Йорк был запланирован во вторник на 14.30 по местному времени (16.30 мск). Россиянка уже была на борту вместе с шестью американскими маршалами в тот момент, когда Delta Air Lines отказалась везти ее в США.
По данным телеканала, теперь из Парижа ее хотят выслать в Америку уже под французским эскортом.
Также указывается, что США продолжают расследование по факту того, как россиянке удалось первоначально проникнуть на рейс американской авиакомпании из Нью-Йорка, не имея при себе билета, но сумев пройти все пункты досмотра. Управление транспортной безопасности США готовит гражданское дело против женщины.
Россиянку ранее планировали вернуть из Парижа в субботу, однако она вызвала суматоху на рейсе, который должен был доставить ее обратно, отказываясь возвращаться в США.
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