Завораживающие фотографии с конкурса пейзажных снимков северного сияния

Работа словенского фотографа Уроша Финка "Космический Взрыв" была высоко оценена жюри.
Работа словенского фотографа Уроша Финка "Космический Взрыв" была высоко оценена жюри.
Работа австралийца Джоша Бимса "Магия Севера", запечатленная в Исландии.
Работа австралийца Джоша Бимса "Магия Севера", запечатленная в Исландии.
Американский фотограф Мэтт Хэйни снял северное сияние над национальным парком Лассен-Волканик в северной Калифорнии.
Американский фотограф Мэтт Хэйни снял северное сияние над национальным парком Лассен-Волканик в северной Калифорнии.
Кадр американского фотографа Линдси Шредер "Смотрящий на север”, сделанный в пустыне Сонора в штате Аризона, США.
Кадр американского фотографа Линдси Шредер "Смотрящий на север”, сделанный в пустыне Сонора в штате Аризона, США.
Высокую оценку жюри получила фотография "Небесный огонь". Автор — новозеландец Tом Рэй. Пейзаж был запечатлен в национальном парк Маунт-Кук на Южном острове Новой Зеландии.
Высокую оценку жюри получила фотография "Небесный огонь". Автор — новозеландец Tом Рэй. Пейзаж был запечатлен в национальном парк Маунт-Кук на Южном острове Новой Зеландии.
Фотограф Форест Баркдолл-Вейль сделал снимок завораживающего северного сияния над горой Башня Дьявола в штате Вайоминг, США.
Фотограф Форест Баркдолл-Вейль сделал снимок завораживающего северного сияния над горой Башня Дьявола в штате Вайоминг, США.
Необычайная работа Сергея Королева "В лучах солнечного ветра", сделанная на полуострове Рыбачий в России.
Необычайная работа Сергея Королева "В лучах солнечного ветра", сделанная на полуострове Рыбачий в России.
Джулио Кобьянчи из Италии запечатлел северное сияниях на тропах к вершине горы Пику-ду-Ариейру на острове Мадейра, Португалия.
Джулио Кобьянчи из Италии запечатлел северное сияниях на тропах к вершине горы Пику-ду-Ариейру на острове Мадейра, Португалия.
Удивительную красоту фьордов Патагонии в Чили продемонстрировал американский фотограф Марк Адамус.
Удивительную красоту фьордов Патагонии в Чили продемонстрировал американский фотограф Марк Адамус.
Канадец Херри Химаншу представил фантастическую работу под названием "Гребля под Авророй”. Снимок был сделан в национальном парк Банф в Канаде.
Канадец Херри Химаншу представил фантастическую работу под названием "Гребля под Авророй”. Снимок был сделан в национальном парк Банф в Канаде.
Фотограф Бэйли Фарли заснял волшебное северное сияние над озером Толондо в Австралии.
Фотограф Бэйли Фарли заснял волшебное северное сияние над озером Толондо в Австралии.
Работа Генри Фрейкса "Небо и Лед", демонстрирующая природные красоты Новой Зеландии в Национальном парке Маунт-Аспайринг.
Работа Генри Фрейкса "Небо и Лед", демонстрирующая природные красоты Новой Зеландии в Национальном парке Маунт-Аспайринг.
Латвийский художник Янис Палюлис продемонстрировал необычайно красивое небо над пригородом Бауска в работе "Когда Аврора встречает Млечный Путь".
Латвийский художник Янис Палюлис продемонстрировал необычайно красивое небо над пригородом Бауска в работе "Когда Аврора встречает Млечный Путь".