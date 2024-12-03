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Завораживающие фотографии с конкурса пейзажных снимков северного сияния - РИА Новости, 03.12.2024
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15:32 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/fotokonkurs-1987050843.html
Завораживающие фотографии с конкурса пейзажных снимков северного сияния
Завораживающие фотографии с конкурса пейзажных снимков северного сияния - РИА Новости, 03.12.2024
Завораживающие фотографии с конкурса пейзажных снимков северного сияния
РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:32
2024-12-03T15:32
фото
северное сияние
природа
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фото, фото, северное сияние, природа
Фото, северное сияние, природа

Завораживающие фотографии с конкурса пейзажных снимков северного сияния

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© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Uroš Fink

Работа словенского фотографа Уроша Финка "Космический Взрыв" была высоко оценена жюри.

Работа фотографа Uroš Fink Cosmic Explosion, Истрия, Хорватия

Работа словенского фотографа Уроша Финка "Космический Взрыв" была высоко оценена жюри.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Uroš Fink
1 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Josh Beames

Работа австралийца Джоша Бимса "Магия Севера", запечатленная в Исландии.

Работа фотографа Josh Beames Magic of the North, Исландия

Работа австралийца Джоша Бимса "Магия Севера", запечатленная в Исландии.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Josh Beames
2 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Matt Haynie

Американский фотограф Мэтт Хэйни снял северное сияние над национальным парком Лассен-Волканик в северной Калифорнии.

Работа фотографа Matt Haynie Coronal Mass Eruption, Калифорния, США

Американский фотограф Мэтт Хэйни снял северное сияние над национальным парком Лассен-Волканик в северной Калифорнии.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Matt Haynie
3 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Lynsey Schroeder

Кадр американского фотографа Линдси Шредер "Смотрящий на север”, сделанный в пустыне Сонора в штате Аризона, США.

Работа фотографа Lynsey Schroeder Looking North”, Аризона, США

Кадр американского фотографа Линдси Шредер "Смотрящий на север”, сделанный в пустыне Сонора в штате Аризона, США.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Lynsey Schroeder
4 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Tom Rae

Высокую оценку жюри получила фотография "Небесный огонь". Автор — новозеландец Tом Рэй. Пейзаж был запечатлен в национальном парк Маунт-Кук на Южном острове Новой Зеландии.

Работа фотографа Tom Rae Sky Fire, Национальный парк Маунт-Кук, Новая Зеландия

Высокую оценку жюри получила фотография "Небесный огонь". Автор — новозеландец Tом Рэй. Пейзаж был запечатлен в национальном парк Маунт-Кук на Южном острове Новой Зеландии.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Tom Rae
5 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Forest Barkdoll-Weil

Фотограф Форест Баркдолл-Вейль сделал снимок завораживающего северного сияния над горой Башня Дьявола в штате Вайоминг, США.

Работа фотографа Forest Barkdoll-Weil Devil’s Lights, Вайоминг, США

Фотограф Форест Баркдолл-Вейль сделал снимок завораживающего северного сияния над горой Башня Дьявола в штате Вайоминг, США.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Forest Barkdoll-Weil
6 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Сергей Королев

Необычайная работа Сергея Королева "В лучах солнечного ветра", сделанная на полуострове Рыбачий в России.

Работа фотографа Сергея Королева In the Rays of the Solar Wind, полуостров Рыбачий, Россия

Необычайная работа Сергея Королева "В лучах солнечного ветра", сделанная на полуострове Рыбачий в России.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Сергей Королев
7 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Giulio Cobianchi

Джулио Кобьянчи из Италии запечатлел северное сияниях на тропах к вершине горы Пику-ду-Ариейру на острове Мадейра, Португалия.

Работа фотографа Giulio Cobianchi High Trails, гора Пику-ду-Ариейру, остров Мадейра

Джулио Кобьянчи из Италии запечатлел северное сияниях на тропах к вершине горы Пику-ду-Ариейру на острове Мадейра, Португалия.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Giulio Cobianchi
8 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Marc Adamus

Удивительную красоту фьордов Патагонии в Чили продемонстрировал американский фотограф Марк Адамус.

Работа фотографа Marc Adamus Aurora Australis, фьорды Патагонии, Чили

Удивительную красоту фьордов Патагонии в Чили продемонстрировал американский фотограф Марк Адамус.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Marc Adamus
9 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Herry Himanshu

Канадец Херри Химаншу представил фантастическую работу под названием "Гребля под Авророй”. Снимок был сделан в национальном парк Банф в Канаде.

Работа фотографа Herry Himanshu Paddling Under the Aurora”, национальный парк Банф, Канада

Канадец Херри Химаншу представил фантастическую работу под названием "Гребля под Авророй”. Снимок был сделан в национальном парк Банф в Канаде.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Herry Himanshu
10 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Baillie Farley

Фотограф Бэйли Фарли заснял волшебное северное сияние над озером Толондо в Австралии.

Работа фотографа Baillie Farley Lake Toolondo Aurora, озеро Толондо, Австралия

Фотограф Бэйли Фарли заснял волшебное северное сияние над озером Толондо в Австралии.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Baillie Farley
11 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Henry Frakes

Работа Генри Фрейкса "Небо и Лед", демонстрирующая природные красоты Новой Зеландии в Национальном парке Маунт-Аспайринг.

Работа фотографа Henry Frakes Sky and Ice, Маунт-Аспайринг, Новая Зеландия

Работа Генри Фрейкса "Небо и Лед", демонстрирующая природные красоты Новой Зеландии в Национальном парке Маунт-Аспайринг.

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Henry Frakes
12 из 13
© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Jānis Paļulis

Латвийский художник Янис Палюлис продемонстрировал необычайно красивое небо над пригородом Бауска в работе "Когда Аврора встречает Млечный Путь".

Работа фотографа Jānis Paļulis When the Aurora Meets the Milky Way, Бауска, Латвия

Латвийский художник Янис Палюлис продемонстрировал необычайно красивое небо над пригородом Бауска в работе "Когда Аврора встречает Млечный Путь".

© Фото : The 2024 Northern Lights photographer of the year/Jānis Paļulis
13 из 13
 
Фотосеверное сияниеприрода
 
 
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