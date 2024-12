https://ria.ru/20241203/fotograf-1987115873.html

Фотограф "России сегодня" стал лауреатом престижной вьетнамской премии

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Специальный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Вяткин занял третье место в номинации "Фотография" на 10-й Национальной премии по внешнему информированию Вьетнама. Награждение состоялось 3 декабря в Ханойском оперном театре.Жюри премии высоко оценило его серию фотографий "Звуки и настроение вьетнамской культуры в Москве" (Sounds and moods of Vietnamese culture in Moscow). Эта работа демонстрирует разнообразие и многогранность вьетнамской культуры, с которой россияне могут познакомиться во время гастролей известных вьетнамских исполнителей в России.10-я Национальная премия по внешнему информированию Вьетнама проводится под председательством Комиссии по пропаганде и образованию Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама и Руководящего комитета по внешнему информированию. Премия вручается за важный вклад в работу по внешнему информированию, способствует продвижению имиджа страны, народа и культуры Вьетнама; укреплению двустороннего сотрудничества между Вьетнамом и странами-партнерами, а также солидарности и преданности между вьетнамским народом и народами мира. В 2023 году было получено 1456 заявок на участие в премии.

