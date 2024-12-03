https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987092509.html

В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России

В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России - РИА Новости, 03.12.2024

В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России

Финский город Турку предложил деятелям культуры использовать помещение бывшего генерального консульства России для проведения мероприятий. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:26

2024-12-03T14:26

2024-12-03T14:36

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Финский город Турку предложил деятелям культуры использовать помещение бывшего генерального консульства России для проведения мероприятий. "Город Турку уже в третий раз предлагает свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте Турку. Среди шести предложенных помещений власти Турку указали помещение по адресу улица Вартиовуоренкату, дом 2. В этом здании располагалось российское генконсульство, которое прекратило свою работу 1 октября 2023 года. В ноябре прошлого года мэрия города Турку выкупила это здание за 1,6 миллиона евро у финского государства. Согласно предложению, помещение подойдет для проведения небольших мероприятий, представлений и мастер-классов. Подать заявку на использование помещений можно до 20 января, уточняют городские власти.

https://ria.ru/20241117/sikorskiy-1984297421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турку, россия, финляндия, в мире