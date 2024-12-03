https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987092509.html
В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России
В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России - РИА Новости, 03.12.2024
В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России
Финский город Турку предложил деятелям культуры использовать помещение бывшего генерального консульства России для проведения мероприятий. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:26
2024-12-03T14:26
2024-12-03T14:36
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Финский город Турку предложил деятелям культуры использовать помещение бывшего генерального консульства России для проведения мероприятий. "Город Турку уже в третий раз предлагает свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте Турку. Среди шести предложенных помещений власти Турку указали помещение по адресу улица Вартиовуоренкату, дом 2. В этом здании располагалось российское генконсульство, которое прекратило свою работу 1 октября 2023 года. В ноябре прошлого года мэрия города Турку выкупила это здание за 1,6 миллиона евро у финского государства. Согласно предложению, помещение подойдет для проведения небольших мероприятий, представлений и мастер-классов. Подать заявку на использование помещений можно до 20 января, уточняют городские власти.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турку, россия, финляндия, в мире
Турку, Россия, Финляндия, В мире
В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России
Власти Турку предложили деятелям культуры использовать здание генконсульства РФ
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Финский город Турку
предложил деятелям культуры использовать помещение бывшего генерального консульства России для проведения мероприятий.
«
"Город Турку
уже в третий раз предлагает свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте Турку.
Среди шести предложенных помещений власти Турку указали помещение по адресу улица Вартиовуоренкату, дом 2. В этом здании располагалось российское генконсульство, которое прекратило свою работу 1 октября 2023 года. В ноябре прошлого года мэрия города Турку выкупила это здание за 1,6 миллиона евро у финского государства.
Согласно предложению, помещение подойдет для проведения небольших мероприятий, представлений и мастер-классов. Подать заявку на использование помещений можно до 20 января, уточняют городские власти.