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В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России - РИА Новости, 03.12.2024
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14:26 03.12.2024 (обновлено: 14:36 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987092509.html
В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России
В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России - РИА Новости, 03.12.2024
В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России
Финский город Турку предложил деятелям культуры использовать помещение бывшего генерального консульства России для проведения мероприятий. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:26
2024-12-03T14:36
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Финский город Турку предложил деятелям культуры использовать помещение бывшего генерального консульства России для проведения мероприятий. "Город Турку уже в третий раз предлагает свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте Турку. Среди шести предложенных помещений власти Турку указали помещение по адресу улица Вартиовуоренкату, дом 2. В этом здании располагалось российское генконсульство, которое прекратило свою работу 1 октября 2023 года. В ноябре прошлого года мэрия города Турку выкупила это здание за 1,6 миллиона евро у финского государства. Согласно предложению, помещение подойдет для проведения небольших мероприятий, представлений и мастер-классов. Подать заявку на использование помещений можно до 20 января, уточняют городские власти.
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турку, россия, финляндия, в мире
Турку, Россия, Финляндия, В мире
В Турку предложили проводить представления в здании генконсульства России

Власти Турку предложили деятелям культуры использовать здание генконсульства РФ

CC BY-SA 3.0 / Matti / Russian Consulate, TurkuЗдание Генерального консульства РФ в Турку
Здание Генерального консульства РФ в Турку - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
CC BY-SA 3.0 / Matti / Russian Consulate, Turku
Здание Генерального консульства РФ в Турку
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Финский город Турку предложил деятелям культуры использовать помещение бывшего генерального консульства России для проведения мероприятий.
«
"Город Турку уже в третий раз предлагает свои свободные помещения на ограниченный период времени организаторам культурных и художественных мероприятий", - говорится в сообщении на сайте Турку.
Среди шести предложенных помещений власти Турку указали помещение по адресу улица Вартиовуоренкату, дом 2. В этом здании располагалось российское генконсульство, которое прекратило свою работу 1 октября 2023 года. В ноябре прошлого года мэрия города Турку выкупила это здание за 1,6 миллиона евро у финского государства.
Согласно предложению, помещение подойдет для проведения небольших мероприятий, представлений и мастер-классов. Подать заявку на использование помещений можно до 20 января, уточняют городские власти.
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