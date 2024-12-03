https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987064645.html
В Финляндии не ведут уголовное расследование из-за повреждения кабеля
В Финляндии не ведут уголовное расследование из-за повреждения кабеля - РИА Новости, 03.12.2024
В Финляндии не ведут уголовное расследование из-за повреждения кабеля
Финская полиция сообщила, что не ведет уголовное расследование по факту повреждений интернет-кабеля между Финляндией и Швецией. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:16
2024-12-03T12:16
2024-12-03T12:22
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Финская полиция сообщила, что не ведет уголовное расследование по факту повреждений интернет-кабеля между Финляндией и Швецией.Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии в Эспоо и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что повреждения могли произойти из-за диверсии."Вопреки сообщениям, появившимся в СМИ во вторник 3 декабря 2024 года, финская полиция не ведет уголовное расследование по факту повреждения волоконно-оптического кабеля между Финляндией и Швецией", - говорится в сообщении на сайте правоохранителей.Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa сообщила, что разрыв кабеля в Вихти произошел не из-за диверсии, его случайно перерезал экскаватор. Повреждение произошло в понедельник и было устранено к утру вторника. О повреждении кабеля в Эспоо сведений пока нет.
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финляндия, швеция, эспоо, в мире
Финляндия, Швеция, Эспоо, В мире
В Финляндии не ведут уголовное расследование из-за повреждения кабеля
Финская полиция не ведет уголовное расследование из-за повреждения кабеля
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Финская полиция сообщила, что не ведет уголовное расследование по факту повреждений интернет-кабеля между Финляндией и Швецией.
Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии
в Эспоо
и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что повреждения могли произойти из-за диверсии.
"Вопреки сообщениям, появившимся в СМИ во вторник 3 декабря 2024 года, финская полиция не ведет уголовное расследование по факту повреждения волоконно-оптического кабеля между Финляндией и Швецией", - говорится в сообщении на сайте правоохранителей.
Ранее газета Helsingin Sanomat со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa сообщила, что разрыв кабеля в Вихти произошел не из-за диверсии, его случайно перерезал экскаватор. Повреждение произошло в понедельник и было устранено к утру вторника. О повреждении кабеля в Эспоо сведений пока нет.