https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987055504.html
СМИ назвали причину разрыва кабеля в Финляндии
СМИ назвали причину разрыва кабеля в Финляндии - РИА Новости, 03.12.2024
СМИ назвали причину разрыва кабеля в Финляндии
Один из разрывов интернет-кабеля между Финляндией и Швецией произошел не из-за диверсии, его случайно перерезал экскаватор, сообщает во вторник газета Helsingin РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:45
2024-12-03T11:45
2024-12-03T12:19
финляндия
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эспоо
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Один из разрывов интернет-кабеля между Финляндией и Швецией произошел не из-за диверсии, его случайно перерезал экскаватор, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa.Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии в Эспоо и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что повреждения могли произойти из-за диверсии."Директор по безопасности (телекоммуникационной - ред.) компании Elisa Яакко Валлениус рассказал, что повреждение кабеля в Вихти не было диверсией. По его словам, экскаватор, проводивший работы с кабелем, случайно перерезал его", - говорится в материале.Повреждение кабеля в Вихти произошло в понедельник и было устранено во вторник в 8 утра (9 мск), уточняет издание. Компания не проинформировала об этом инциденте, поскольку он не оказал влияния на услуги связи. Elisa при этом не сообщила, каким образом произошло повреждение кабеля в Эспоо.
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финляндия, в мире, эспоо, швеция
Финляндия, В мире, Эспоо, Швеция
СМИ назвали причину разрыва кабеля в Финляндии
Helsingin Sanomat сообщила, что кабель в Финляндии случайно перерезал экскаватор
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Один из разрывов интернет-кабеля между Финляндией и Швецией произошел не из-за диверсии, его случайно перерезал экскаватор, сообщает во вторник газета Helsingin Sanomat со ссылкой на телекоммуникационную компанию Elisa.
Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии
в Эспоо
и Вихти. Шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин сообщил, что повреждения могли произойти из-за диверсии.
"Директор по безопасности (телекоммуникационной - ред.) компании Elisa Яакко Валлениус рассказал, что повреждение кабеля в Вихти не было диверсией. По его словам, экскаватор, проводивший работы с кабелем, случайно перерезал его", - говорится в материале.
Повреждение кабеля в Вихти произошло в понедельник и было устранено во вторник в 8 утра (9 мск), уточняет издание. Компания не проинформировала об этом инциденте, поскольку он не оказал влияния на услуги связи. Elisa при этом не сообщила, каким образом произошло повреждение кабеля в Эспоо.