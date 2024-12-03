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Шведский министр прокомментировал разрыв кабеля с Финляндией - РИА Новости, 03.12.2024
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11:13 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1987043158.html
Шведский министр прокомментировал разрыв кабеля с Финляндией
Шведский министр прокомментировал разрыв кабеля с Финляндией - РИА Новости, 03.12.2024
Шведский министр прокомментировал разрыв кабеля с Финляндией
Разрывы интернет-кабеля между Финляндией и Швецией могли произойти из-за диверсии, заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:13
2024-12-03T11:13
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Разрывы интернет-кабеля между Финляндией и Швецией могли произойти из-за диверсии, заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.Ранее служба новостей Ekot шведской радиовещательной компании Sveriges Radio сообщила, что новый разрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией минувшей ночью. Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии в Эспоо и Вихти."Мы относимся к этому серьезно. Финская полиция расследует произошедшее, и в связи с обстоятельствами случившегося подозревается диверсия. Правительство находится в контакте с ответственными органами и следит за развитием событий", - заявил Болин телеканалу SVT.
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в мире, финляндия, эспоо, швеция
В мире, Финляндия, Эспоо, Швеция
Шведский министр прокомментировал разрыв кабеля с Финляндией

Карл-Оскар Болин: разрывы кабеля с Финляндией могли произойти из-за диверсии

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Разрывы интернет-кабеля между Финляндией и Швецией могли произойти из-за диверсии, заявил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.
Ранее служба новостей Ekot шведской радиовещательной компании Sveriges Radio сообщила, что новый разрыв интернет-кабеля произошел между Швецией и Финляндией минувшей ночью. Пресс-служба шведского управления связи и телекоммуникаций сообщила, что произошли два разрыва кабеля сети телекоммуникационной компании GlobalConnect. Кабель поврежден на территории Финляндии в Эспоо и Вихти.
"Мы относимся к этому серьезно. Финская полиция расследует произошедшее, и в связи с обстоятельствами случившегося подозревается диверсия. Правительство находится в контакте с ответственными органами и следит за развитием событий", - заявил Болин телеканалу SVT.
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