https://ria.ru/20241203/finlyandiya-1986996526.html

Финский суд проведет 14 слушаний по делу россиянина Тордена

Финский суд проведет 14 слушаний по делу россиянина Тордена - РИА Новости, 03.12.2024

Финский суд проведет 14 слушаний по делу россиянина Тордена

Приговор россиянину Воиславу Тордену, обвиняемому в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине, станет известен в марте, всего по делу... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:49

2024-12-03T03:49

2024-12-03T03:57

финляндия

украина

в мире

воислав торден (ян петровский)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Приговор россиянину Воиславу Тордену, обвиняемому в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине, станет известен в марте, всего по делу запланировано 14 слушаний до 31 января, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина."Решение обычно выносится в течение двух месяцев после окончания слушаний, то есть приговор будет известен только в марте", - сказала она.По словам Мальгиной, всего по делу Тордена предполагается 14 заседаний с 5 декабря по 31 января.Адвокат добавила, что Торден содержится в тюрьме. На условия содержания он не жалуется, другие заключённые относятся к нему с уважением, уточнила Мальгина."От себя могу сказать, что конечно же то, что он находится под санкциями ЕС, ставит его в более ущемленное положение по сравнению с другими заключёнными, так как любая финансовая помощь ему запрещена, а покупка дополнительного питания и средств гигиены возможна только в тюремном магазине, тем не менее он не теряет стойкости духа, поддерживает себя в отличной физической форме, много читает", - добавила адвокат.Заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе 31 октября выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах. Торден полностью отрицает вину. Ранее адвокат сообщила РИА Новости, что ему грозит от 8 лет до пожизненного заключения.Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.

https://ria.ru/20240108/terrorizm-1920207729.html

https://ria.ru/20240109/arest-1920281712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

финляндия, украина, в мире, воислав торден (ян петровский)