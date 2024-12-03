https://ria.ru/20241203/ekspotsentr-1987018867.html

Российская неделя здравоохранения-2024 стартовала в "Экспоцентре"

Российская неделя здравоохранения-2024 стартовала в "Экспоцентре" - РИА Новости, 03.12.2024

Российская неделя здравоохранения-2024 стартовала в "Экспоцентре"

Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2024" открылся в "Экспоцентре" в понедельник. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:28

2024-12-03T09:28

2024-12-03T09:28

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

экспоцентр

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2024" открылся в "Экспоцентре" в понедельник.В этом году отмечается 50-летний юбилей выставки "Здравоохранение", которая была организована по инициативе министерства здравоохранения СССР. Она длилась почти два месяца и представляла собой уникальное для своего времени событие, демонстрируя передовые достижения советской медицины."Именно здесь в свое время зарождались ключевые идеи, обсуждались стратегические решения и представлялись новейшие технологии, которые сейчас служат на благо здоровья миллионов людей. За полвека выставка прошла путь от отраслевой экспозиции до масштабного форума", – отметил ведущий церемонии официального открытия, президент Ассоциации "Росмедпром" Юрий Калинин, полвека назад принимавший участие в первой выставке.В настоящее время "Российская неделя здравоохранения" объединяет четыре крупные международные отраслевые выставки: 33-ю выставку "Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы" – "Здравоохранение-2024", 17-ю выставку "Средства реабилитации и профилактики, эстетическая медицина, фармацевтика и товары для здорового образа жизни" – "Здоровый образ жизни-2024", 9-ю выставку и конференцию "ФармМедПром", 7-ю выставку медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом "MedTravelExpo-2024. Санатории. Курорты. Медицинские центры"."Здесь будет более 70 отраслевых, серьезнейших мероприятий, в которых будут участвовать специалисты, работающие в сфере здравоохранения, в реабилитации, в туризме – во всех тех сферах, которые сопутствуют здоровому образу жизни", – сказал на открытии "Российской недели здравоохранения" президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.Всего в деловой и научно-практической программе РНЗ примут участие более 1 000 российских и зарубежных спикеров."Многие именитые академики, будучи еще студентами, аспирантами, приняли решение посвятить свою жизнь здравоохранению именно тогда, 50 лет назад", – отметил на церемонии открытия генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев.По словам генерального директора, "Российская неделя здравоохранения – 2024" демонстрирует рост и развитие во многих аспектах. Прежде всего, увеличилась площадь выставки - на 10% больше, чем в 2023 году. На выставке представлено 1 049 компаний из 16 стран."Также увеличилось количество региональных экспозиций: в этом году в выставке участвуют 52 региона России (на два больше, чем в прошлом году), увеличилось количество региональных экспозиций c софинансированием, что подчеркивает важность мероприятия для развития регионального здравоохранения и интеграции региональных проектов в федеральные инициативы", – сообщил Фатеев.Генеральный директор "Экспоцентра" поблагодарил за поддержку и помощь в организации форума Торгово-промышленную палату РФ, министерство здравоохранения, министерство промышленности и торговли.На открытии "Российской недели здравоохранения" были зачитаны приветствия от министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.Министр здравоохранения лично принял участие в деловой программе форума – в частности, в секции высокого уровня "Ключевые векторы развития систем охраны здоровья: разные направления – одна цель".В работе секции приняли участие руководители структур здравоохранения дружественных стран: в частности, министр здравоохранения и общественной гигиены Буркина-Фасо Робер Люсьен Жан-Клод Каргугу, представители правительственных структур, занимающихся здравоохранением, из Саудовской Аравии, Мьянмы, Сербии, Уганды, Катара, а также российские академики, ученые-исследователи, производители медицинского оборудования."Мы предоставили возможность нашим зарубежным коллегам, которые сейчас присутствуют в зале, посетить ряд наших медицинских учреждений для того, чтобы они познакомились с теми технологиями, которые мы имеем в своем распоряжении, и почувствовали именно тот размах и мощь, которые сегодня государство направляет на борьбу с заболеваемостью граждан РФ. Много людей сегодня приезжают получать медицинскую помощь в нашу страну. И в онкологические центры, и в кардиологические", – подчеркнул Мурашко.Также в числе преимуществ российской медицины, министр здравоохранения отметил стандартизацию оборудования. Он подчеркнул, что от Москвы до Камчатки клиники оборудованы примерно одинаково. Еще среди положительных аспектов: транспортная доступность медучреждений, наличие санитарной авиации, которая доставит больного в клинику даже из самого глухого села, а также электронный документооборот, позволяющий врачам не зарываться в бумагах.Также министр обозначил направления развития медицины в ближайшем будущем."Со следующего года подготовлены новые федеральные проекты. Всего их 11, они также будут реализовываться по ключевым направлениям. Онкология продолжает оставаться в зоне повышенного внимания. Развитие новых методов диагностики, лечения с использованием радиофармацевтических препаратов дистанционной лучевой терапии и создание новых препаратов для лечения онкологических заболеваний на основе современных подходов. Поэтому, говоря о развитии системы здравоохранения и о национальных приоритетах, в конечном итоге, мы, конечно же, идем по запросам со стороны пациентов", – сообщил Мурашко."Российская неделя здравоохранения" продлится до 6 декабря.

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https://ria.ru/20241029/smertnost-1980783096.html

https://ria.ru/20241002/minzdrav-1975950952.html

https://ria.ru/20240903/meditsina-1970304470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, экспоцентр, сергей катырин, антон алиханов, саудовская аравия, ссср