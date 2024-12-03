https://ria.ru/20241203/ekaterinburg-1987116601.html
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно - РИА Новости, 03.12.2024
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно
Туристические медиаэкраны временно отключили в Екатеринбурге после того, как на одном из них кто-то смог включить порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:12
2024-12-03T16:12
2024-12-03T16:13
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Туристические медиаэкраны временно отключили в Екатеринбурге после того, как на одном из них кто-то смог включить порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее местные СМИ сообщили, что вечером 2 декабря информационный экран возле водонапорной башни в Историческом сквере Екатеринбурга транслировал порнографический ролик. "Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры для того, чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Однако кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. Как только информация о некорректной работе экрана появилась, все подобные городские экраны были отключены", - сказала собеседница агентства. По ее словам, экраны продолжат работу после того, как разработчики программного продукта установят соответствующие фильтры.
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общество, екатеринбург, россия, происшествия
Общество, Екатеринбург, Россия, Происшествия
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно
Информационные экраны в Екатеринбурге отключили из-за публичной трансляции порно
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Туристические медиаэкраны временно отключили в Екатеринбурге после того, как на одном из них кто-то смог включить порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее местные СМИ сообщили, что вечером 2 декабря информационный экран возле водонапорной башни в Историческом сквере Екатеринбурга
транслировал порнографический ролик.
"Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры для того, чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Однако кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. Как только информация о некорректной работе экрана появилась, все подобные городские экраны были отключены", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, экраны продолжат работу после того, как разработчики программного продукта установят соответствующие фильтры.