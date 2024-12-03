Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 03.12.2024 (обновлено: 16:13 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ekaterinburg-1987116601.html
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно - РИА Новости, 03.12.2024
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно
Туристические медиаэкраны временно отключили в Екатеринбурге после того, как на одном из них кто-то смог включить порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:12
2024-12-03T16:13
общество
екатеринбург
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972683728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2952fa552fd3e56b6f65361132e0c749.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Туристические медиаэкраны временно отключили в Екатеринбурге после того, как на одном из них кто-то смог включить порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. Ранее местные СМИ сообщили, что вечером 2 декабря информационный экран возле водонапорной башни в Историческом сквере Екатеринбурга транслировал порнографический ролик. "Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры для того, чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Однако кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. Как только информация о некорректной работе экрана появилась, все подобные городские экраны были отключены", - сказала собеседница агентства. По ее словам, экраны продолжат работу после того, как разработчики программного продукта установят соответствующие фильтры.
https://rsport.ria.ru/20241125/filmy-dlya-vzroslykh-1985611959.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972683728_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fd0215da9540b9dc42501986d5d902b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, екатеринбург, россия, происшествия
Общество, Екатеринбург, Россия, Происшествия
В Екатеринбурге отключили медиаэкраны после скандала с порно

Информационные экраны в Екатеринбурге отключили из-за публичной трансляции порно

© iStock.com / PavlihaВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / Pavliha
Вид на Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Туристические медиаэкраны временно отключили в Екатеринбурге после того, как на одном из них кто-то смог включить порно, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Ранее местные СМИ сообщили, что вечером 2 декабря информационный экран возле водонапорной башни в Историческом сквере Екатеринбурга транслировал порнографический ролик.
"Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры для того, чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Однако кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов. Как только информация о некорректной работе экрана появилась, все подобные городские экраны были отключены", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, экраны продолжат работу после того, как разработчики программного продукта установят соответствующие фильтры.
Бывшая австралийская автогонщица Рене Грейси - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
От фигурного катания до "порно-Оскара": они ушли в фильмы для взрослых
25 ноября, 17:00
 
ОбществоЕкатеринбургРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала