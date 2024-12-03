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Чувашия начинает подготовку ко II Всемирным играм нацвидов единоборств - РИА Новости, 03.12.2024
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20:45 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/edinoborstva-1987193358.html
Чувашия начинает подготовку ко II Всемирным играм нацвидов единоборств
Чувашия начинает подготовку ко II Всемирным играм нацвидов единоборств - РИА Новости, 03.12.2024
Чувашия начинает подготовку ко II Всемирным играм нацвидов единоборств
Чувашская Республика начинает подготовку ко II Всемирным играм национальных видов единоборств, сообщает пресс-служба администрации главы республики. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:45
2024-12-03T20:45
россия
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
олег николаев (политик)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Чувашская Республика начинает подготовку ко II Всемирным играм национальных видов единоборств, сообщает пресс-служба администрации главы республики. Отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с исполнительным директором Российского Союза боевых искусств Рамилем Габбасовым. Там стало известно, что регион уже направил в Минспорт России заявку о включении игр в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год. В ближайшее время будут сформированы оргкомитет, а также подготовлена концепция проведения соревнований. "Мы договаривались проводить это мероприятие раз в два года. Очевидно, при подготовке к следующим играм надо сейчас учитывать большое количество изменений в миграционном законодательстве, которые влияют на организацию международных соревнований. Намерены все провести на высоком уровне", - приводит пресс-служба слова Николаева. Первые игры состоялись в Чебоксарах в 2023 году. Их участниками стали порядка 2 тысяч спортсменов по 14 видам единоборств из 25 стран мира. В составе сборной команды России выступали представители из 25 субъектов страны.
https://ria.ru/20241203/shakhmaty-1987191070.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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россия, чувашская республика (чувашия), чебоксары, олег николаев (политик)
Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Чебоксары, Олег Николаев (политик)
Чувашия начинает подготовку ко II Всемирным играм нацвидов единоборств

В Чувашии начинается подготовка ко Всемирным играм нацвидов единоборств

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Чувашской Республики Олег Николаев
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Чувашской Республики Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Чувашская Республика начинает подготовку ко II Всемирным играм национальных видов единоборств, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Отмечается, что глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с исполнительным директором Российского Союза боевых искусств Рамилем Габбасовым. Там стало известно, что регион уже направил в Минспорт России заявку о включении игр в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2025 год. В ближайшее время будут сформированы оргкомитет, а также подготовлена концепция проведения соревнований.
"Мы договаривались проводить это мероприятие раз в два года. Очевидно, при подготовке к следующим играм надо сейчас учитывать большое количество изменений в миграционном законодательстве, которые влияют на организацию международных соревнований. Намерены все провести на высоком уровне", - приводит пресс-служба слова Николаева.
Первые игры состоялись в Чебоксарах в 2023 году. Их участниками стали порядка 2 тысяч спортсменов по 14 видам единоборств из 25 стран мира. В составе сборной команды России выступали представители из 25 субъектов страны.
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РоссияЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыОлег Николаев (политик)
 
 
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