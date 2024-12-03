https://ria.ru/20241203/dzheordzhesku-1987204284.html

Джеорджеску назвал себя прорумынским политиком

Джеорджеску назвал себя прорумынским политиком - РИА Новости, 03.12.2024

Джеорджеску назвал себя прорумынским политиком

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил во вторник в интервью румынскому журналисту Мариусу Тукэ, что намерен выстраивать ровные... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:59

2024-12-03T22:59

2024-12-03T22:59

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президентские выборы в румынии — 2024

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БУХАРЕСТ, 3 дек - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил во вторник в интервью румынскому журналисту Мариусу Тукэ, что намерен выстраивать ровные отношения как с Востоком, так и с Западом, отвечая на вопрос о том, является ли он пророссийским политиком. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. "Я в первую очередь прорумынский политик. Нам нужно выстраивать ровные отношения как с Востоком, так и с Западом на новом уровне, а также избавить страну от комплекса неполноценности в переговорах с партнерами. Я заявляю четко: мы будем стоять на ногах, а не на коленях. Чтобы вести переговоры, нужно уметь говорить на равных, а наша политическая элита этого не умеет. В отношениях с Западом они всегда проявляли комплекс неполноценности", - сказал Джеорджеску в эфире авторской программы Marius Tucă Show, которая транслировалась в режиме онлайн в Youtube, Политик также подчеркнул важность европейской интеграции, уточнив, что вопрос выхода Румынии из ЕС или НАТО не стоит на повестке. "Мы должны добиваться вхождения в Шенген и укрепления суверенитета через европейские проекты", - заключил Джеорджеску. Ранее Джеорджеску заявлял, что у него нет связей с Россией, но он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Москвой, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира - Китаем, США, Россией". Он не раз отмечал, что членство в НАТО и ЕС не дало Бухаресту необходимой защиты.

https://ria.ru/20241202/putin-1986943170.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

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в мире, румыния, восток, сша, нато, евросоюз, tiktok, президентские выборы в румынии — 2024