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СМИ: Джеорджеску пообещал следовать примеру Трампа в украинском вопросе - РИА Новости, 03.12.2024
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13:55 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/dzheordzhesku--1987086753.html
СМИ: Джеорджеску пообещал следовать примеру Трампа в украинском вопросе
СМИ: Джеорджеску пообещал следовать примеру Трампа в украинском вопросе - РИА Новости, 03.12.2024
СМИ: Джеорджеску пообещал следовать примеру Трампа в украинском вопросе
Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что в вопросе мирного соглашения на Украине он будет следовать за решениями победившего на... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:55
2024-12-03T13:55
в мире
украина
сша
румыния
дональд трамп
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что в вопросе мирного соглашения на Украине он будет следовать за решениями победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Как сообщает издание Politico, Джеорджеску выразил намерение следовать примеру Трампа в отношении мирного соглашения на Украине. "Всё, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю", - заявил Джеорджеску изданию. Согласно изданию, Джеорджеску также полностью поддерживает Трампа "как образец для подражания" в его усилиях в области экономического национализма. Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. Также 1 декабря в Румынии прошли выборы в парламент, которые повлияют на формирование правительства.
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983409719.html
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в мире, украина, сша, румыния, дональд трамп, джо байден, дмитрий песков, politico, tiktok, нато
В мире, Украина, США, Румыния, Дональд Трамп, Джо Байден, Дмитрий Песков, Politico, TikTok, НАТО
СМИ: Джеорджеску пообещал следовать примеру Трампа в украинском вопросе

Джеорджеску будет следовать за решениями Трампа по Украине

© AP Photo / Alexandru DobreКандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску заявил, что в вопросе мирного соглашения на Украине он будет следовать за решениями победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа.
Как сообщает издание Politico, Джеорджеску выразил намерение следовать примеру Трампа в отношении мирного соглашения на Украине.
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"Всё, что президент Трамп делает по этой теме, я тоже однозначно сделаю", - заявил Джеорджеску изданию.
Согласно изданию, Джеорджеску также полностью поддерживает Трампа "как образец для подражания" в его усилиях в области экономического национализма.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря. Также 1 декабря в Румынии прошли выборы в парламент, которые повлияют на формирование правительства.
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В миреУкраинаСШАРумынияДональд ТрампДжо БайденДмитрий ПесковPoliticoTikTokНАТО
 
 
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