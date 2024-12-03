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Свердловские депутаты приняли бюджет области на 2025-2027 годы - РИА Новости, 03.12.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
11:05 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/deputat-1987038362.html
Свердловские депутаты приняли бюджет области на 2025-2027 годы
Свердловские депутаты приняли бюджет области на 2025-2027 годы - РИА Новости, 03.12.2024
Свердловские депутаты приняли бюджет области на 2025-2027 годы
Депутаты во втором и третьем чтении приняли бюджет Свердловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на заседании Законодательного Собрания... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:05
2024-12-03T11:05
свердловская область
свердловская область
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутаты во втором и третьем чтении приняли бюджет Свердловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на заседании Законодательного Собрания региона, которое состоялось во вторник под председательством спикера Людмилы Бабушкиной, сообщает пресс-служба облпарламента. Поправками к проекту бюджета, принятому в первом чтении, общая сумма расходов увеличена на 38,3 миллиарда рублей, в том числе за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Общий объём расходов областного бюджета на 2025 год составит 529,1 миллиарда рублей. В целом доходная часть областного бюджета на следующий год составит 483,8 миллиарда рублей. Помимо дополнительно распределённых ко второму чтению трансфертов из федерального бюджета, увеличен коэффициент ожидаемого роста фонда заработной платы в целях расчета НДФЛ, говорится в сообщении. "Мы достаточно быстро приняли законопроект об областном бюджете на 2025 год. Однако этому предшествовала кропотливая работа длиной в несколько месяцев в рамках временной согласительной комиссии, работы вместе с региональным Минфином. Хочу высказать благодарность всем участникам. Все системные вопросы, которые необходимо было включить в обсуждение, были учтены. Бюджет получился абсолютно взвешенным и оптимистичным. По результатам согласительной комиссии муниципалитеты дополнительно получат 4,2 миллиарда рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность – 61%, а именно 329,1 миллиарда рублей, составят расходы на социальную сферу", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. В частности, 142,2 миллиарда рублей предусмотрено на развитие образования, что на 11,1 миллиарда больше, чем было заявлено до работы согласительных процедур. Кроме того, на социальную политику направят 109,5 миллиарда рублей, на 2,3 миллиарда рублей удалось увеличить расходы в данной сфере ко второму чтению. В следующем году 56,6 миллиарда рублей выделят на систему здравоохранения, при формировании бюджета изначально расходы на эту сферу были на 7,2 миллиарда меньше. На развитие физической культуры и спорта в 2025 году власти предусмотрели 7,3 миллиарда рублей, увеличив сумму расходов на 67,5 миллиона рублей. Расходы на культуру составят 5,9 миллиарда рублей, что на 371,2 миллиона рублей больше первоначальной суммы, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что дефицит областного бюджета в 2025 году увеличится незначительно – на 1,3 миллиарда рублей и составит в целом 45,3 миллиарда рублей.
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свердловская область
Свердловская область , Свердловская область
Свердловские депутаты приняли бюджет области на 2025-2027 годы

Свердловские депутаты приняли бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг

CC BY-SA 4.0 / GeocoIumbus / Посёлок Вижай (cropped)Свердловская область
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
CC BY-SA 4.0 / GeocoIumbus / Посёлок Вижай (cropped)
Свердловская область. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Депутаты во втором и третьем чтении приняли бюджет Свердловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов на заседании Законодательного Собрания региона, которое состоялось во вторник под председательством спикера Людмилы Бабушкиной, сообщает пресс-служба облпарламента.
Поправками к проекту бюджета, принятому в первом чтении, общая сумма расходов увеличена на 38,3 миллиарда рублей, в том числе за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Общий объём расходов областного бюджета на 2025 год составит 529,1 миллиарда рублей. В целом доходная часть областного бюджета на следующий год составит 483,8 миллиарда рублей. Помимо дополнительно распределённых ко второму чтению трансфертов из федерального бюджета, увеличен коэффициент ожидаемого роста фонда заработной платы в целях расчета НДФЛ, говорится в сообщении.
"Мы достаточно быстро приняли законопроект об областном бюджете на 2025 год. Однако этому предшествовала кропотливая работа длиной в несколько месяцев в рамках временной согласительной комиссии, работы вместе с региональным Минфином. Хочу высказать благодарность всем участникам. Все системные вопросы, которые необходимо было включить в обсуждение, были учтены. Бюджет получился абсолютно взвешенным и оптимистичным. По результатам согласительной комиссии муниципалитеты дополнительно получат 4,2 миллиарда рублей. Бюджет сохраняет социальную направленность – 61%, а именно 329,1 миллиарда рублей, составят расходы на социальную сферу", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
В частности, 142,2 миллиарда рублей предусмотрено на развитие образования, что на 11,1 миллиарда больше, чем было заявлено до работы согласительных процедур. Кроме того, на социальную политику направят 109,5 миллиарда рублей, на 2,3 миллиарда рублей удалось увеличить расходы в данной сфере ко второму чтению. В следующем году 56,6 миллиарда рублей выделят на систему здравоохранения, при формировании бюджета изначально расходы на эту сферу были на 7,2 миллиарда меньше. На развитие физической культуры и спорта в 2025 году власти предусмотрели 7,3 миллиарда рублей, увеличив сумму расходов на 67,5 миллиона рублей. Расходы на культуру составят 5,9 миллиарда рублей, что на 371,2 миллиона рублей больше первоначальной суммы, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что дефицит областного бюджета в 2025 году увеличится незначительно – на 1,3 миллиарда рублей и составит в целом 45,3 миллиарда рублей.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу подписала распоряжение об утверждении Общественного совета при Заксобрании - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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