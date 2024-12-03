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Чернявская: Россия и Беларусь должны превратить отходы в доходы - РИА Новости, 03.12.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:19 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/chernyavskaya-1987160943.html
Чернявская: Россия и Беларусь должны превратить отходы в доходы
Чернявская: Россия и Беларусь должны превратить отходы в доходы - РИА Новости, 03.12.2024
Чернявская: Россия и Беларусь должны превратить отходы в доходы
Добывай, производи и повторно используй: такой принцип необходимо внедрять в рамках эффективного экологического сотрудничества России и Беларуси, убеждена... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:19
2024-12-03T18:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Добывай, производи и повторно используй: такой принцип необходимо внедрять в рамках эффективного экологического сотрудничества России и Беларуси, убеждена председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Жанна Чернявская. О взаимодействии двух стран в решении экологических проблем депутат рассказала во время видеомоста Москва – Минск, посвященного 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. Он состоялся во вторник на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня" в преддверии юбилея, который Россия и Беларусь будут отмечать 8 декабря. "Сейчас мы очень много образовываем отходов, и здесь разницы нет – промышленные они или это отходы населения. Суть в том, что мы загрязняем окружающую среду настолько, что тема должна стать основной в ближайшие годы, - высказала позицию депутат. - То есть нашим странам нужно сообща обеспечивать экологическую безопасность, найти способы эффективной работы с отходами и вторичными материальными ресурсами. И здесь хочу подчеркнуть исключительную важность создания в рамках Союзного государства единого гармонизированного правового пространства в целях обеспечения наиболее эффективного сотрудничества по вопросам экологии – по принципу развития экономики замкнутого цикла "добывай, производи и повторно используй". По ее словам, стратегия научно-технологического развития Союзного государства, принятая в январе текущего года Высшим государственным советом, ориентирует Беларусь и Россию на разработку и применение единых высокотехнологичных механизмов, позволяющих обеспечить экологическую безопасность и унифицированный подход к переработке вторичных ресурсов. "Нужно стремиться к формированию в Союзном государстве экономики замкнутого цикла. Это поможет нам, во-первых, снизить потребление первичного сырья и топливно-энергетических ресурсов, рационально их использовать, а во-вторых, повысить эффективность работы с вторсырьем. Здесь, конечно, нужно обратить внимание на научное сопровождение, внедрение современных информационных систем и логистических схем, использовать спектр возможностей искусственного интеллекта. И в основе принятия управленческих решений, конечно, должна быть аналитическая работа по изучению потребностей, загрузке предприятий и перераспределению вторсырья между производствами в Беларуси и России, потому что нам надо понимать, как отходы превратить в доходы", - подчеркнула Чернявская. Она также отметила важность взаимодействия двух стран в вопросах сохранения биоразнообразия и улучшения экологической ситуации в целом.
https://ria.ru/20241203/mitin-1987144836.html
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россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия
Чернявская: Россия и Беларусь должны превратить отходы в доходы

Чернявская: России и Белоруссии нужно сообща обеспечивать экобезопасность

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Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Добывай, производи и повторно используй: такой принцип необходимо внедрять в рамках эффективного экологического сотрудничества России и Беларуси, убеждена председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды Жанна Чернявская.
О взаимодействии двух стран в решении экологических проблем депутат рассказала во время видеомоста МоскваМинск, посвященного 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. Он состоялся во вторник на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня" в преддверии юбилея, который Россия и Беларусь будут отмечать 8 декабря.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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"Сейчас мы очень много образовываем отходов, и здесь разницы нет – промышленные они или это отходы населения. Суть в том, что мы загрязняем окружающую среду настолько, что тема должна стать основной в ближайшие годы, - высказала позицию депутат. - То есть нашим странам нужно сообща обеспечивать экологическую безопасность, найти способы эффективной работы с отходами и вторичными материальными ресурсами. И здесь хочу подчеркнуть исключительную важность создания в рамках Союзного государства единого гармонизированного правового пространства в целях обеспечения наиболее эффективного сотрудничества по вопросам экологии – по принципу развития экономики замкнутого цикла "добывай, производи и повторно используй".
По ее словам, стратегия научно-технологического развития Союзного государства, принятая в январе текущего года Высшим государственным советом, ориентирует Беларусь и Россию на разработку и применение единых высокотехнологичных механизмов, позволяющих обеспечить экологическую безопасность и унифицированный подход к переработке вторичных ресурсов.
"Нужно стремиться к формированию в Союзном государстве экономики замкнутого цикла. Это поможет нам, во-первых, снизить потребление первичного сырья и топливно-энергетических ресурсов, рационально их использовать, а во-вторых, повысить эффективность работы с вторсырьем. Здесь, конечно, нужно обратить внимание на научное сопровождение, внедрение современных информационных систем и логистических схем, использовать спектр возможностей искусственного интеллекта. И в основе принятия управленческих решений, конечно, должна быть аналитическая работа по изучению потребностей, загрузке предприятий и перераспределению вторсырья между производствами в Беларуси и России, потому что нам надо понимать, как отходы превратить в доходы", - подчеркнула Чернявская.
Она также отметила важность взаимодействия двух стран в вопросах сохранения биоразнообразия и улучшения экологической ситуации в целом.
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