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В Свердловской области увеличили бюджет на 6,8 млрд рублей - РИА Новости, 03.12.2024
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
11:34 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/byudzhet-1987052274.html
В Свердловской области увеличили бюджет на 6,8 млрд рублей
В Свердловской области увеличили бюджет на 6,8 млрд рублей - РИА Новости, 03.12.2024
В Свердловской области увеличили бюджет на 6,8 млрд рублей
Свердловские депутаты увеличили бюджет области на текущий год на 6,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:34
2024-12-03T11:34
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Свердловские депутаты увеличили бюджет области на текущий год на 6,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания. Изменения в региональный закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов были внесены на заседании Законодательного Собрания, которое состоялось под председательством Людмилы Бабушкиной во вторник. Уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2024 год составляет 428,9 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год составят 479,2 миллиарда рублей. Бюджет удалось увеличить за счет роста налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. "Мы дополнительно предусмотрели 3,7 миллиарда рублей на осуществление единовременных выплат участникам СВО, на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения – 2,4 миллиарда рублей, на обеспечение жильем детей-сирот – 980,2 миллиона рублей, на выплаты педагогам за классное руководство – 923 миллиона рублей, на соцподдержку и предоставление лекарственных препаратов уральцам, страдающим онкологическими заболеваниями – 700 миллионов рублей и другое", - цитирует пресс-служба Бабушкину. Она уточнила, что также дополнительные средства направлены территориям на решение вопросов, связанных с газификацией и другими коммунальными услугами, строительством объектов инфраструктуры. "Это хорошая поддержка и муниципалитетов, и социальной сферы региона", – подчеркнула Бабушкина. Дефицит областного бюджета не изменился и составит 50,3 миллиарда рублей. Показатели планового периода 2025 и 2026 годов не меняются.
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свердловская область, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина
В Свердловской области увеличили бюджет на 6,8 млрд рублей

Свердловские депутаты увеличили бюджет области на 2024 год на 6,8 млрд рублей

CC BY-SA 4.0 / GeocoIumbus / Посёлок Вижай (cropped)Свердловская область
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
CC BY-SA 4.0 / GeocoIumbus / Посёлок Вижай (cropped)
Свердловская область. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Свердловские депутаты увеличили бюджет области на текущий год на 6,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
Изменения в региональный закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов были внесены на заседании Законодательного Собрания, которое состоялось под председательством Людмилы Бабушкиной во вторник.
Уточненный прогноз по доходам областного бюджета на 2024 год составляет 428,9 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета на 2024 год составят 479,2 миллиарда рублей. Бюджет удалось увеличить за счет роста налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
"Мы дополнительно предусмотрели 3,7 миллиарда рублей на осуществление единовременных выплат участникам СВО, на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения – 2,4 миллиарда рублей, на обеспечение жильем детей-сирот – 980,2 миллиона рублей, на выплаты педагогам за классное руководство – 923 миллиона рублей, на соцподдержку и предоставление лекарственных препаратов уральцам, страдающим онкологическими заболеваниями – 700 миллионов рублей и другое", - цитирует пресс-служба Бабушкину.
Она уточнила, что также дополнительные средства направлены территориям на решение вопросов, связанных с газификацией и другими коммунальными услугами, строительством объектов инфраструктуры.
"Это хорошая поддержка и муниципалитетов, и социальной сферы региона", – подчеркнула Бабушкина.
Дефицит областного бюджета не изменился и составит 50,3 миллиарда рублей. Показатели планового периода 2025 и 2026 годов не меняются.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в пятницу подписала распоряжение об утверждении Общественного совета при Заксобрании - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Утвержден состав Общественного совета Заксобрания Свердловской области
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Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила Бабушкина
 
 
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