https://ria.ru/20241203/britaniya-1987186764.html

Лондон следит за ситуацией в Южной Корее

Лондон следит за ситуацией в Южной Корее - РИА Новости, 03.12.2024

Лондон следит за ситуацией в Южной Корее

Правительство Великобритании обратило внимание на ситуацию в Южной Корее и пристально следит за ней, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заместителя... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:04

2024-12-03T20:04

2024-12-03T20:08

в мире

южная корея

великобритания

юн сок ель

введение военного положения в южной корее

лондон

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство Великобритании обратило внимание на ситуацию в Южной Корее и пристально следит за ней, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заместителя официального представителя британского премьера. "Ситуация разворачивается очень быстро и, как вы могли ожидать, мы пристально следим за развитием событий в Южной Корее", - цитирует представителя СМИ. Кроме того, МИД Соединенного Королевства выпустил уведомление для британцев в Южной Корее с призывом придерживаться рекомендациям местных властей и избегать политических демонстраций. Ранее агентство Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

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в мире, южная корея, великобритания, юн сок ель, введение военного положения в южной корее, лондон