https://ria.ru/20241203/britaniya-1987097687.html

Дипломатические отношения России и Британии продолжаются, заявил посол

Дипломатические отношения России и Британии продолжаются, заявил посол - РИА Новости, 03.12.2024

Дипломатические отношения России и Британии продолжаются, заявил посол

Дипломатические отношения России и Великобритании продолжаются, несмотря на сложную, "состязательную" обстановку, заявил российский посол в Лондоне Андрей... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:48

2024-12-03T14:48

2024-12-03T17:32

россия

лондон

украина

андрей келин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дипломатические отношения России и Великобритании продолжаются, несмотря на сложную, "состязательную" обстановку, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. "Я бы не хотел использовать слово "враждебный", я сказал бы, что мы работаем в очень сложной, состязательной обстановке. Но контакты продолжаются: в Москве работает британское посольство, мы (российские дипломаты в Лондоне - ред.) посещаем министерство иностранных дел.... Мы продолжаем дипломатические отношения в такой сложной обстановке", - сказал Келин в интервью RT. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241123/udar-1985351125.html

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россия, лондон, украина, андрей келин, владимир путин, в мире