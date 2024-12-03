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Дипломатические отношения России и Британии продолжаются, заявил посол - РИА Новости, 03.12.2024
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14:48 03.12.2024 (обновлено: 17:32 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/britaniya-1987097687.html
Дипломатические отношения России и Британии продолжаются, заявил посол
Дипломатические отношения России и Британии продолжаются, заявил посол - РИА Новости, 03.12.2024
Дипломатические отношения России и Британии продолжаются, заявил посол
Дипломатические отношения России и Великобритании продолжаются, несмотря на сложную, "состязательную" обстановку, заявил российский посол в Лондоне Андрей... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:48
2024-12-03T17:32
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дипломатические отношения России и Великобритании продолжаются, несмотря на сложную, "состязательную" обстановку, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. "Я бы не хотел использовать слово "враждебный", я сказал бы, что мы работаем в очень сложной, состязательной обстановке. Но контакты продолжаются: в Москве работает британское посольство, мы (российские дипломаты в Лондоне - ред.) посещаем министерство иностранных дел.... Мы продолжаем дипломатические отношения в такой сложной обстановке", - сказал Келин в интервью RT. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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россия, лондон, украина, андрей келин, владимир путин, в мире
Россия, Лондон, Украина, Андрей Келин, Владимир Путин, В мире
Дипломатические отношения России и Британии продолжаются, заявил посол

Посол Келин заявил, что дипломатические отношения России и Британии продолжаются

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУлица Уайтхолл в Лондоне
Улица Уайтхолл в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Улица Уайтхолл в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дипломатические отношения России и Великобритании продолжаются, несмотря на сложную, "состязательную" обстановку, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
"Я бы не хотел использовать слово "враждебный", я сказал бы, что мы работаем в очень сложной, состязательной обстановке. Но контакты продолжаются: в Москве работает британское посольство, мы (российские дипломаты в Лондоне - ред.) посещаем министерство иностранных дел.... Мы продолжаем дипломатические отношения в такой сложной обстановке", - сказал Келин в интервью RT.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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