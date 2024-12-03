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WSJ рассказал о последствиях угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
WSJ рассказал о последствиях угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС - РИА Новости, 03.12.2024
WSJ рассказал о последствиях угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
Угроза победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа ввести пошлины для стран БРИКС может негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:56
2024-12-03T20:56
2024-12-03T20:56
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Угроза победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа ввести пошлины для стран БРИКС может негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Угроза Трампа по поводу воображаемой валюты (стран БРИКС - ред.) может негативно отразиться на долларе США", - говорится в сообщении газеты. По мнению аналитиков, на которых ссылается издание, использование Трампом политики "экономической войны" может в конечном итоге лишь подстегнуть инициативы других стран по поиску альтернативной доллару валюты. Как отмечает газета, евро постепенно теряет свой статус мировой валюты и конкурента доллара в связи с политическими и экономическими проблемами, с которыми сталкивается Евросоюз. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если США будут с использованием силы принуждать страны пользоваться долларом, это может укрепить тенденции по переходу государств на использование национальных валют во внешнеэкономической деятельности.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, брикс, экономика, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, Экономика, В мире
WSJ рассказал о последствиях угрозы Трампа ввести пошлины для стран БРИКС
WSJ: угроза Трампа ввести пошлины для стран БРИКС негативно скажется на долларе