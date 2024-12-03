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Болгария решила передать Украине ненужное оружие - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:06 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/bolgarija-1987136536.html
Болгария решила передать Украине ненужное оружие
Болгария решила передать Украине ненужное оружие - РИА Новости, 03.12.2024
Болгария решила передать Украине ненужное оружие
Болгария поможет Украине новым пакетом оружия, техники и боеприпасов, которые больше не нужны болгарской армии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:06
2024-12-03T17:06
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россия
сергей лавров
нато
зрк с-300
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Болгария поможет Украине новым пакетом оружия, техники и боеприпасов, которые больше не нужны болгарской армии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы. Уточняется, что дополнительный список военной помощи Киеву зафиксирован в протоколе последнего заседания технического правительства Болгарии. Номенклатура списка является засекреченной. Это уже седьмое дополнение в списке военной помощи Украине в 2024 году, отмечает БНР. Как сообщает издание Mediapool, Болгария систематически помогает Киеву боеприпасами. Так, были отправлены неисправные ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. По неофициальной информации, Болгария продолжает отправлять неисправные или устаревшие вооружения Украине, которая испытывает постоянную потребность в боеприпасах для старого советского оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241128/reuters-1986124877.html
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украина, болгария, россия, сергей лавров, нато, зрк с-300, в мире
Украина, Болгария, Россия, Сергей Лавров, НАТО, ЗРК С-300, Специальная военная операция на Украине, В мире
Болгария решила передать Украине ненужное оружие

БНР: Болгария отправит Украине новый пакет оружия, техники и боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Болгария поможет Украине новым пакетом оружия, техники и боеприпасов, которые больше не нужны болгарской армии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы.
Уточняется, что дополнительный список военной помощи Киеву зафиксирован в протоколе последнего заседания технического правительства Болгарии. Номенклатура списка является засекреченной.
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Это уже седьмое дополнение в списке военной помощи Украине в 2024 году, отмечает БНР.
Как сообщает издание Mediapool, Болгария систематически помогает Киеву боеприпасами. Так, были отправлены неисправные ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. По неофициальной информации, Болгария продолжает отправлять неисправные или устаревшие вооружения Украине, которая испытывает постоянную потребность в боеприпасах для старого советского оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБолгарияРоссияСергей ЛавровНАТОЗРК С-300В мире
 
 
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