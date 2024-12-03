https://ria.ru/20241203/bolgarija-1987136536.html

Болгария решила передать Украине ненужное оружие

Болгария решила передать Украине ненужное оружие - РИА Новости, 03.12.2024

Болгария решила передать Украине ненужное оружие

Болгария поможет Украине новым пакетом оружия, техники и боеприпасов, которые больше не нужны болгарской армии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:06

2024-12-03T17:06

2024-12-03T17:06

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Болгария поможет Украине новым пакетом оружия, техники и боеприпасов, которые больше не нужны болгарской армии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы. Уточняется, что дополнительный список военной помощи Киеву зафиксирован в протоколе последнего заседания технического правительства Болгарии. Номенклатура списка является засекреченной. Это уже седьмое дополнение в списке военной помощи Украине в 2024 году, отмечает БНР. Как сообщает издание Mediapool, Болгария систематически помогает Киеву боеприпасами. Так, были отправлены неисправные ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. По неофициальной информации, Болгария продолжает отправлять неисправные или устаревшие вооружения Украине, которая испытывает постоянную потребность в боеприпасах для старого советского оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/reuters-1986124877.html

https://ria.ru/20241203/seul-1987107436.html

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украина, болгария, россия, сергей лавров, нато, зрк с-300, в мире