https://ria.ru/20241203/bolgarija-1987136536.html
Болгария решила передать Украине ненужное оружие
Болгария решила передать Украине ненужное оружие - РИА Новости, 03.12.2024
Болгария решила передать Украине ненужное оружие
Болгария поможет Украине новым пакетом оружия, техники и боеприпасов, которые больше не нужны болгарской армии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:06
2024-12-03T17:06
2024-12-03T17:06
украина
болгария
россия
сергей лавров
нато
зрк с-300
специальная военная операция на украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799694218_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_ac0971359c64f41d895b69b10482d156.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Болгария поможет Украине новым пакетом оружия, техники и боеприпасов, которые больше не нужны болгарской армии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой правительственные документы. Уточняется, что дополнительный список военной помощи Киеву зафиксирован в протоколе последнего заседания технического правительства Болгарии. Номенклатура списка является засекреченной. Это уже седьмое дополнение в списке военной помощи Украине в 2024 году, отмечает БНР. Как сообщает издание Mediapool, Болгария систематически помогает Киеву боеприпасами. Так, были отправлены неисправные ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300. По неофициальной информации, Болгария продолжает отправлять неисправные или устаревшие вооружения Украине, которая испытывает постоянную потребность в боеприпасах для старого советского оружия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241128/reuters-1986124877.html
https://ria.ru/20241203/seul-1987107436.html
украина
болгария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799694218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_76b9f7910d25e0dbd66383e7f8394430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, болгария, россия, сергей лавров, нато, зрк с-300, в мире
Украина, Болгария, Россия, Сергей Лавров, НАТО, ЗРК С-300, Специальная военная операция на Украине, В мире
Болгария решила передать Украине ненужное оружие
БНР: Болгария отправит Украине новый пакет оружия, техники и боеприпасов