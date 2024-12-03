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Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве

Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве - РИА Новости, 03.12.2024

Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в этом году в столице, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:30

2024-12-03T11:30

2024-12-03T11:30

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в этом году в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки. В этом году привели в порядок около 400 таких сооружений, при проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что вентиляционные шахты - это наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. "Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - это уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 816 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, россия