Рейтинг@Mail.ru
Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:30 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/biryukov-1987050990.html
Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве
Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве - РИА Новости, 03.12.2024
Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в этом году в столице, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:30
2024-12-03T11:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977644339_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_6ec5710fa814210646c85017440ee15e.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в этом году в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки. В этом году привели в порядок около 400 таких сооружений, при проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра отметил, что вентиляционные шахты - это наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. "Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом", - добавил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - это уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 816 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
https://ria.ru/20241203/prudy-1987032441.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977644339_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6918efbe4a96eb80e0c204da44f17c53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, россия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Россия
Около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве

Бирюков: около 400 вентиляционных шахт коллекторов обновили в этом году в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства обновили около 400 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов в этом году в столице, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки. В этом году привели в порядок около 400 таких сооружений, при проведении работ использовали материалы и оборудование российских производителей", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что вентиляционные шахты - это наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений.
"Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом", - добавил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - это уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 816 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.
Оленьи пруды - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Реабилитацию пяти Оленьих прудов провели в парке "Сокольники" в Москве
Вчера, 10:50
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала